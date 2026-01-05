به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره به مدت ۱۴ روز برگزار می‌شود و برای هفتمین دوره پیاپی عربستان میزبانی مسابقات را به علت ناامنی در منطقه صحرای آفریقا بر عهده دارد. رالی داکار همچنین اولین مرحله از رقابت‌های رالی صحرای قهرمانی جهان به شمار می‌رود.

مسابقات در مسیری ۴۷۴۸ کیلومتری از ینبع در جنوب غربی عربستان آغاز می‌شود و شرکت کنندگان پس از ۱۳ مرحله رقابت در همین منطقه به کار خود پایان خواهند داد. یک مرحله ماراتن (مرحله دوم) نیز به صورت استقامتی ۴۸ ساعته و به مسافت ۹۵۴ کیلومتر برگزار خواهد شد. به مانند سال قبل به شرکت کنندگان روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین اجازه حضور داده نشد و این مساله به ویژه در بخش کامیون لطمه سنگینی به کیفیت مسابقات وارد می‌کند. در مسابقه امسال ۳۳۵ وسیله نقلیه از جمله ۱۳۴ موتوربایک، ۶۷ اتومبیل و ۴۴ کامیون شرکت کردند. در این دوره رقابت نیز برای دومین دوره پیاپی رقابت کوادبایک با انصراف کمیته این وسیله حذف شده است. رقابت کوادبایک از ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ در مسابقات قرار داشت. نتایج مرحله نخست این رقابت که به مسافت ۳۰۵ کیلومتر در ینبع برگزار شد به این شرح اعلام شد:

** موتوربایک:

۱- ادگار کانِت از اسپانیا - موتور کی تی‌ام ۳:۱۶:۱۱ ساعت

۲- دانیل سندرز از استرالیا - کی تی‌ام ۱:۰۲ دقیقه اختلاف

۳- ریکی برابک از آمریکا - مانستر انرجی ۱:۳۲ دقیقه اختلاف

- رده بندی کلی موتور بایک:

۱- ادگار کانِت از اسپانیا - موتور کی تی‌ام ۳:۲۷:۴۲ ساعت

۲- دانیل سندرز از استرالیا - کی تی‌ام ۱:۰۵ دقیقه اختلاف

۳- ریکی برابک از آمریکا - مانستر انرجی ۱:۳۷ دقیقه اختلاف

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ در بخش موتوربایک دانیل سندرز از استرالیا - موتوربایک کی تی‌ام قهرمان شد و توشا شارینا از اسپانیا و هوندا دوم و آدرین وان به ورن از فرانسه و موتور هوندا دوم و سوم شدند.

-------

** اتومبیل رانی:

۱- گیلوم دِ مِویوس از بلژیک - اتومبیل مینی اکس رید ۳:۰۷:۴۹ ساعت

۲- ناصر العطیه از قطر - داچیا ۴۰ ثانیه اختلاف

۳- مارتین پروکوپ از چک - فورد ۱:۲۷ دقیقه اختلاف

- رده بندی کلی اتومبیل رانی:

۱- گیلوم دِ مِویوس از بلژیک - اتومبیل مینی اکس رید ۳:۰۷:۴۹ ساعت

۲- ناصر العطیه از قطر - داچیا ۴۰ ثانیه اختلاف

۳- مارتین پروکوپ از چک - فورد ۱:۲۷ دقیقه اختلاف

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یزید الراجحی از عربستان و اتومبیل تویوتا، هنک لاته گان از آفریقای جنوبی و اتومبیل تویوتا و ماتیاس اکستروم از سوئد و اتومبیل فورد در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند.

---------

** خودرو چلنجر تی ۳ (این بخش تا دو دوره قبل با عنوان لایت پروتوتایپز یا اتومبیل‌های مدل آزمایشی سبک برگزار می‌شد.)

۱- داوید زیه از آرژانتین - خوردو تائوروس ۳:۳۲:۵۰ ساعت

۲- پل اسپیرینخز از هلند - تائوروس ۴۲ ثانیه اختلاف

۳- نیکولاس کاویلیاسو از آرژانتین - تائوروس ۲:۰۳ دقیقه اختلاف

- رده بندی کلی چلنجر تی تری:

۱- داوید زیه از آرژانتین - خوردو تائوروس ۳:۳۲:۵۰ ساعت

۲- پل اسپیرینخز از هلند - تائوروس ۴۲ ثانیه اختلاف

۳- نیکولاس کاویلیاسو از آرژانتین - تائوروس ۲:۰۳ دقیقه اختلاف

- در سال ۲۰۲۵ نیکولاس کاویلیاسو از آرژانتین و خودرو تائوروس، گونسالو گریرو از پرتغال و خودرو تائوروس و پو ناوارو از اسپانیا و خودرو تائوروس اول تا سوم شدند.

-------

** اس اس وی (تی ۴): (این بخش تا سه دوره قبل با عنوان یو تی وی برگزار شد.)

۱- ژاویه دسولتره از فرانسه - اس اس وی پولاریس ۳:۳۸:۴۵ ساعت

۲- آلکساندر پینتو از پرتغال - پولاریس ۳:۳۴ دقیقه اختلاف

۳- بروک هگر از آمریکا - پولاریس ۳:۴۸ دقیقه اختلاف

- رده بندی کلی اس اس وی:

۱- ژاویه دسولتره از فرانسه - اس اس وی پولاریس ۳:۳۸:۴۵ ساعت

۲- آلکساندر پینتو از پرتغال - پولاریس ۳:۳۴ دقیقه اختلاف

۳- بروک هگر از آمریکا - پولاریس ۳:۴۸ دقیقه اختلاف

- در سال ۲۰۲۵ بروک هگر از آمریکا و اس اس وی پولاریس، فرانسیسکو لوپس کونتاردو از شیلی و اس اس وی کن آم و آلکساندر پینتو از پرتغال و اس اس وی کن آم اول تا سوم شدند. ان با اس اس وی کن آم در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

** کامیون:

۱- آلش لوپرائیس از چک - کامیون ایویکو ۳:۴۲:۱۵ ساعت

۲- میچل فان دن برینک از هلند - ایویکو ۱:۴۷ دقیقه اختلاف

۳- مارتین ماچیک از چک - ایویکو ۷:۱۹ دقیقه اختلاف

- رده بندی کلی کامیون:

۱- آلش لوپرائیس از چک - کامیون ایویکو ۳:۴۲:۱۵ ساعت

۲- میچل فان دن برینک از هلند - ایویکو ۱:۴۷ دقیقه اختلاف

۳- مارتین ماچیک از چک - ایویکو ۷:۱۹ دقیقه اختلاف

- در سال ۲۰۲۵ مارتین ماچیک از چک و کامیون ایویکو، میچل فان دن برینک از هلند و کامیون ایویکو و آلش لوپرائیس از چک و کامیون ایویکو در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

** اتومبیل‌های کلاسیک:

۱- مارکو ارنستو لوا از ایتالیا - اتومبیل میتسوبیشی ۷۱ امتیاز منفی

۲- شامی باریدوان از اندونزی - تویوتا ۷۶،

۳- کارولیس زایسیس از لیتوانی - لندروور ۷۷

- رده بندی کلی اتومبیل کلاسیک:

۱- مارکو ارنستو لوا از ایتالیا - اتومبیل میتسوبیشی ۷۱ امتیاز منفی

۲- شامی باریدوان از اندونزی - تویوتا ۷۶،

۳- کارولیس زایسیس از لیتوانی - لندروور ۷۷

- در سال ۲۰۲۵ کارلوس سانتائولایا از اسپانیا و اتومبیل تویوتا، لورنزو ترالیو از ایتالیا و اتومبیل نیسان و مکسنس گوبلین از فرانسه و اتومبیل لندروو در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند.

* اتومبیل میژن ۱۰۰۰:

۱- بنخامین پاسکوآل از آرژانتین - اتومبیل سِگوی ۱۰ امتیاز

۲- جوردی خوآنتنی از اسپانیا - مان ۱۰،

۳- میگل پوئرتاس از اسپانیا - آرکتیک لئوپارد ۱۰

- رده بندی کلی میژن ۱۰۰۰:

۱- بنخامین پاسکوآل از آرژانتین - اتومبیل سِگوی ۱۰ امتیاز

۲- جوردی خوآنتنی از اسپانیا - مان ۱۰،

۳- میگل پوئرتاس از اسپانیا - آرکتیک لئوپارد ۱۰

- در سال ۲۰۲۵ جوردی جووانتنی از اسپانیا و اتومبیل مان، یوشیرو ایکه ماچی از ژاپن و اتومبیل هایسه و بنخامین پاسکوآل از آرژانتین و اتومبیل سِگوی اول تا سوم شدند.

-------------

- کارلوس ساینس دارنده ۵ عنوان قهرمانی رالی داکار و مدافع عنوان قهرمانی نیز در این دوره حاضر شد. ساینس در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ قهرمان شده است.

- از پنج دوره قبل به این سو برای حفظ سلامت جانی این افراد تغییراتی در نحوه برگزاری، پوشش شرکت کنندگان و مسیر داده شد. بدین ترتیب تمام موتور سواران اجبارا جلیقه ایربگ دار به تن کردند. همچنین در مسیر‌های پرخطر با تماس رادیویی به آن‌ها اطلاعات لازم داده شد. همچون سال‌های اخیر کتابچه‌های الکترونیکی نیز به شرکت کنندگان داده شد.

- این دوره از مسابقات نیز به مانند ۱۵ دوره اخیر به علت ناامنی در صحرای آفریقا، به دور از مسیر سنتی خود برگزار شد، با این تفاوت که در ۱۰ دوره تا سال ۲۰۱۹ منطقه آمریکای جنوبی میزبان مسابقات بود، اما از ۵ دوره قبل عربستان به عنوان میزبان انتخاب شد. رالی داکار از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ به طور معمول در مسیر شهر‌های پاریس در فرانسه تا داکار در سنگال انجام می‌شد، اما پس از ایجاد ناامنی در صحرای شمال آفریقا این رقابت‌ها یک سال تعطیل و سپس مدتی در آمریکای جنوبی برگزار شد.

- در تاریخ رالی داکار که از سال ۱۹۷۹ سابقه برگزاری دارد، در بخش موتورسواری (موتوربایک) استفان پیترهانسل از فرانسه با ۶ قهرمانی رکورد دار است و سیریل نوو از فرانسه، سیریل دسپره از فرانسه و مارک کوما از اسپانیا با ۵ قهرمانی مشترکا دوم هستند.

در بخش کوادبایک که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد، مارکوس پاترونلی از آرژانتین و ایگناسیو کاساله از شیلی با ۳ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند. آلخاندرو پاترونلی از آرژانتین با ۲ قهرمانی سوم است.

در بخش ماشین‌های کاربردی که از سال ۲۰۱۷ در برنامه مسابقات قرار گرفت، فرانسیسکو لوپس کونتاردو از شیلی با ۲ قهرمانی رکورد دار است و لئاندرو تورس از برزیل، کیسی کوری از آمریکا و رینالدو واره لا از برزیل با یک قهرمانی در رده دوم قرار دارد.

در بخش اتومبیل رانی استفان پیترهانسل از فرانسه با ۸ قهرمانی رکورد دار است. ناصر العطیه از قطر با ۵ قهرمانی دوم و آری واتانن از فنلاند و کارلوس ساینس از اسپانیا با ۴ قهرمانی سوم و رنه متژ از فرانسه، پیر لارتیگ از فرانسه با ۳ قهرمانی در رده پنجم مشترک هستند.

در بخش کامیون که از سال ۱۹۸۲ به این سو برگزار می‌شود، ولادیمیر چاگین از روسیه با ۷ قهرمانی رکورد دار است و کارل لوپرائی از چک با ۶ قهرمانی دوم و ادوارد نیکولایف از روسیه با ۴ قهرمانی سوم است.

در بخش اتومبیل‌های کلاسیک نیز که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، کارلوس سانتااولایا از اسپانیا، مارک دوتون و سرژ مونیو از فرانسه و خوآن موریرا از اسپانیا با یک قهرمانی رکورد دار هستند.

در بخش یو تی وی (اس اس وی) نیز که از سال ۲۰۱۷ به مسافت اضافه شد، فرانسیسکو لوپس کونتاردو از شیلی ۲ بار قهرمان شده است.

- در بخش میژن ۱۰۰۰ که برای سال ۲۰۲۴ نخستین بار برگزار شد، جوردی جووانتنی اسپانیایی اولین بار قهرمان شد.