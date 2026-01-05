پخش زنده
با آغاز طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۴، سازمان راهداری و حملونقل جادهای از رویکرد جدید و تحولآفرین خود تحت عنوان «راهداری بدون مرز» رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای هدف اصلی این طرح را مدیریت شبکهای راهها، تسهیل چشمگیر خدماترسانی و کاهش تصادفات در فصل بارش اعلام کرد.
اورجعلی علیزاده با اشاره به اجرای طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۴ با شعار محوری «راهداری بدون مرز»، توضیح داد که این رویکرد جدید با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در مدیریت زمستانی جادهها و ارائهی خدمات سریع و آسان در حال اجراست.
به گفته علیزاده، برای بهینهسازی فرآیند خدماترسانی و ایمنی سفرهای جادهای، استانهای برفگیر کشور به پنج منطقه تقسیم شدهاند. وی اعلام کرد که در این مناطق، نشستهای مشترکی میان مدیران کل و رؤسای ادارات راهداری و حملونقل جادهای شهرستانهای هممرز برگزار شده تا هماهنگیهای لازم برای خدماترسانی بهینه حاصل شود.
معاون راهداری تأکید کرد که آمادگیهای لازم، پیش از آغاز فصل بارش انجام شده است. این برنامهریزیها شامل اورهال و بازسازی کامل ماشینآلات و تجهیزات راهداری، تأمین شن و نمک مورد نیاز در ۱۱۰۰ راهدارخانه مرکزی و بینراهی، و همچنین سازماندهی و آمادگی ۱۴۰۰ اکیپ راهداری برای اجرای طرح راهداری زمستانی بوده است.