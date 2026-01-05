پخش زنده
امروز: -
تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان توانست حریف خود گلنور اصفهان را شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور تیم پالایشنفت آبادان در سالن هفده شهریور میزبان تیم گلنور اصفهان بود.
شاگردان حماد سامری از همان نیمه نخست نبض بازی را در اختیار گرفت.
که در پایان با نتیجه ۸۸ بر ۶۹ مقابل حریف خود به برتری رسید.
با این برد پالایش نفت آبادان ۲۱ امتیازی شد.
تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته شانزدهم لیگ برتر روز دوشنبه ۲۲ دی ماه میهمان تیم کاله خواهد بود.