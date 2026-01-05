به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول برگزاری اعتکاف در شهر بخش پاتاوه گفت: امسال با حضور هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان و نوجوانان آئین معنوی اعتکاف در مساجد این بخش در حال برگزاری است.

حجت الاسلام سیادت از افزایش ۵۰ درصد آمار معتکفان بخش پاتاوه نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده این آئین عبادی در ۱۳ مسجد بخش پاتاوه در حال برگزاری است.

سیادت با بیان اینکه بشتر شرکت کنندگان در آئین معنوی اعتکاف از قشر جوان بودند، اضافه کرد: روزه داری، برگزاری مراسم ادعیه، اقامه نماز جماعت، تلاوت قرآن، احکام دینی، سخنرانی و بیان مسائل روز از جمله برنامه‌های این آئین معنوی است.

وی با بیان اینکه دشمنان با استفاده از جنگ رسانه‌ای و شناختی درصدد تحریف واقعیت‌ها و تأثیرگذاری بر افکار جوانان هستند ادامه داد: هوشیاری، تقویت ایمان و حضور در فضا‌های معنوی همچون اعتکاف، مهم‌ترین ابزار مقابله با این توطئه‌ها است.

امام جمعه پاتاوه از حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی تقدیر کرد و گفت د: این حضور نشان‌دهنده عمق ایمان و گرایش نسل جوان به معارف دینی است که باید از آن صیانت و حمایت شود.