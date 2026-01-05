مدیرکل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری لرستان گفت: یک تیم باستان‌شناس موفق به کشف معماری برجا متعلق به دوره «مس و سنگ جدید» بر روی بستر سنگی تپه قلعه فلک‌الافلاک شد که شامل دیوار و کف‌های کوبیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کاوش‌های گسترده باستان‌شناسی در تپه تاریخی قلعه فلک‌الافلاک به کشفیات مهمی منجر شده است که با بازنویسی تاریخچه این محوطه، موضع ایران را برای الحاق این قلعه به فهرست میراث جهانی یونسکو به‌طور قابل‌توجهی تقویت می‌کند.

این کاوش‌ها که با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده، مستقیماً به پیش‌نیازهای یونسکو مبنی بر ارائه مستندات علمی پاسخ می‌دهد و این دژ نمادین دوره ساسانی و تپه آن را یک گام دیگر به ادغام در پرونده «مکان‌های پیش‌ازتاریخ دره خرم‌آباد» نزدیک‌تر می‌کند.

تیم باستان‌شناسی به سرپرستی حمزه قبادی‌زاده، موفق به کشف معماری برجا متعلق به دوره «مس‌وسنگ جدید» بر روی بستر سنگی تپه شد که شامل دیوار و کف‌های کوبیده شده است.

قبادی‌زاده می‌گوید: این کشف، نخستین فاز مستند و مطمئن از معماری دائمی در این تپه است و ثابت می‌کند که این مکان صرفاً یک اردوگاه موقت نبوده، بلکه مرکزی برای سکونت دائمی هم‌زمان با فازهای متأخر گاه‌نگاری پیش‌ازتاریخ دره بوده است.

به گفته او علاوه بر این، کاوش‌ها منجر به شناسایی مجموعه های سفالی شد که تپه را در گاهنگاری پیش‌ازتاریخ منطقه زاگرس جای می دهد.

قبادی‌زاده می‌گوید: قطعات سفال متعلق به دوره‌های نوسنگی متاخر و مس‌وسنگ قدیم (حدود ۵۳۰۰ تا ۴۳۰۰ پیش از میلاد) نشان می‌دهد که استقرار روستایی در این نقطه از حدود هفت هزار سال پیش آغاز شده است. همچنین پیدا شدن سفال‌های دوره آغاز ایلامی، خرم‌آباد را به شبکه‌های ارتباطی کهن و گسترده غرب ایران پیوند می‌دهد.

سابقه سکونت در تپه قلعه فلک‌الافلاک به عصر شکارچیان برمیگردد

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در حاشیه بازدید از قلعه فلک‌الافلاک با اشاره به اینکه اهمیت محوطه حتی به فراتر از نخستین سکونتگاه‌های روستایی بازمی‌گردد اظهار کرد: بررسی‌های سطحی توسط متخصصان دوره پارینه‌سنگی در دو سال اخیر تأیید کرده است که صخره آهکی طبیعی قلعه و حریم آن توسط شکارچی -گردآوران دوره‌های پارینه‌سنگی میانه و جدید مورداستفاده قرار می‌گرفته است.

وی افزود: یافته‌های پیش از تاریخ در تپه قلعه فلک‌الافلاک نشان می‌دهد که ساکنان پیش از تاریخ دره خرم‌آباد از غارها، پناهگاه‌های صخره‌ای و همچنین تپه و صخره زیر قلعه به‌عنوان یک زنجیره از سکونتگاه‌ها برای مقاصد مختلف استفاده می‌کردند. وجود صخره به‌عنوان پناهگاه و دسترسی مستقیم به آب گوارای چشمه گلستان در پای تپه، این مکان را به کانون فعالیت‌های انسانی برای حداقل ۵۰ هزار سال تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان خاطرنشان کرد: طرح جامعی برای «آزادسازی» حریم بصری قلعه و ایجاد یک مسیر یکپارچه گردشگری در حال اجراست.

وی گفت: ارسال نهایی این پرونده به یونسکو لحظه‌ای کلیدی در دیپلماسی فرهنگی ماست. این اقدام، قلعه را به لحاظ فیزیکی و فرهنگی به غارهای پیش از تاریخ و قلب بافت تاریخی خرم‌آباد پیوند می‌زند و فصلی نو از تداوم فرهنگ‌های پیش از تاریخ در زاگرس را به نمایش می‌گذارد تا هویت لرستان را به‌عنوان سرزمین پیش از تاریخ تثبیت کند.