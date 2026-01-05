اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان سمنان مشکلات ۳ واحد تولیدی و صنعتی را بررسی و برای رفع آن چاره جویی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این جلسه مشکلات ۳ واحد تولیدی و صنعتی در زمینه معوقات بانکی ، تسهیلات و کمبود نقدینگی بررسی و دستورات لازم برای برطرف شدن بخشی از مشکلاتشان صادر شد.

حجت الاسلام اکبری رییس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با تاکید بر اینکه حمایت قضایی از بخش تولید برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ادامه دا‌رد گفت : عزم قوه قضاییه برای صیانت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید داخلی جدی است و همه دستگاه‌های مسئول موظفند با هم‌افزایی و انسجام، موانع پیش‌روی واحد‌های اقتصادی در استان را بردارند و اجازه ندهند چرخ تولید در استان لحظه‌ای متوقف شود.