استاندار یزد در روز پایانی مراسم اعتکاف، با حضور در جمع معتکفین دانشآموز در امامزاده سید نصرالله (ع)، بر بهرهگیری از برکات معنوی این ایام برای خودسازی، خداشناسی و تهذیب نفس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بابایی استاندار یزد، در روز پایانی مراسم معنوی اعتکاف با حضور در جمع معتکفین دانشآموز در امامزاده سید نصرالله (ع)، پس از اقامه نماز ظهر، در گفتوگویی صمیمانه با آنان به بیان فضائل و آثار معنوی اعتکاف پرداخت.
وی با اشاره به برکات معنوی این عبادت، اعتکاف را فرصتی مغتنم برای تقویت ارتباط با خداوند دانست و افزود: این ایام بهترین زمان برای خودسازی، تهذیب نفس و بازنگری در رفتارها و مسیر زندگی است.
استاندار یزد در ادامه، توکل به خدا، خودشناسی و مبارزه با هوای نفس را از مهمترین توصیهها به معتکفان عنوان کرد و بر استمرار این روحیه معنوی در طول سال تأکید داشت.
بابایی همچنین با اشاره به حضور بیش از ۴۰ هزار دانشآموز استان یزد در مراسم اعتکاف امسال گفت: استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان از این مراسم معنوی نشان میدهد که با وجود هجمههای دشمنان، نسل جوان در مسیر خودسازی، معنویت و خداشناسی گام برمیدارد.