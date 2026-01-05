بانک‌ هایی که پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن را بدون دلیل منطقی به تاخیر می اندازند در انتظار برخورد قانونی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه مشهد گفت: در نشست امروز ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سه حوزه اشتغال، ودیعه مسکن، فرزند آوری و سایر تسهیلات مرتبط با جوانان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

سید حسن حسینی افزود: حوزه تسهیلات بانکی سه موضوع وام ازدواج، مسکن و فرزندآوری را در بر می‌ گیرد که تاکید ما بر این است تا بانک‌ های عامل، فرآیند پرداخت را سرعت ببخشند.

فرماندار مشهد ادامه داد: صف انتظار جوانان برای دریافت این تسهیلات خیلی طولانی شده و از چند سال قبل این درخواست ها روی هم انباشته شده است.

حسینی گفت: در شهر مشهد برای تامین زمین حوزه انرژی‌ های نو و مسکن دچار مشکل هستیم اما با تعامل و هم‌ افزایی میان دستگاه‌ های متولی در حال تسهیل این امر هستیم و باید متقاضیان را به شهرهای گلبهار، بینالود و روستاهای اطراف هدایت کنیم.

وی به ضرورت ترویج ازدواج آسان اشاره کرد و گفت: بعضی از دستگاه‌ ها، ظرفیت‌ های خوبی مانند تالارهای پذیرایی در اختیار دارند که می‌ توان بخشی از این ظرفیت را با توجه به مسئولیت‌ های اجتماعی آنها با قیمت مناسب در اختیار جوانان قرار داد.

فرماندار ویژه شهرستان مشهد افزود: ستاد بزرگداشت هفته جوان بزودی تشکیل خواهد شد و در آن موضوعات به شکل تقسیم کار معین بین دستگاه‌ ها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد و شهرهای «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ آن سکونت دارند.