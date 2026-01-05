پخش زنده
سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مسیر پژوهش بر روی اسناد تاریخی موجود در این سازمان را برای محققان تسهیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به امکان دسترسی محققان به بیش از ۱۰ میلیون برگ سند تاریخی در این سازمان، گفت: خدمات مرکز اسناد آستان قدس رضوی به دو صورت حضوری و غیرحضوری، به اهل علم و پژوهش ارائه میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین سید جلال حسینی ادامه داد: استادان، دانشجویان و پژوهشگران با مراجعه به تالار محققان این مرکز، میتوانند از خدمات حضوری آن طبق ضوابط سازمان، بهرهمند شوند.
او با تأکید بر اینکه این سازمان از پیشتازان استفاده از فناوری و دانش دیجیتالسازی برای حفظ منابع و سرعتبخشی در خدمات است، افزود: مرکز اسناد سازمان نیز، همگام با تمامی حوزههای تخصصی به ارائه خدمات دیجیتال پرداخته است و پژوهشگران میتوانند از خدمات غیرحضوری آن، بهرهمند شوند.
وی گفت: باتوجهبه ماهیت درخواستهای غیرحضوری کاربران، سعی میشود ارائه خدمات در حوزه اسناد با مذاکره تلفنی و ایمیلی و هماهنگی با محققان، انجام و نیازهای اطلاعاتی آنها، برطرف شود.
ارائه خدمات غیرحضوری از طریق کتابخانه دیجیتال
حجتالاسلاموالمسلمین حسینی بیان کرد: پژوهشگران برای دسترسی آسان به خدمات غیرحضوری مرکز اسناد، میتوانند به سایت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به نشانی اینترنتی «https://digital.aqr.ir» مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار منابع دیجیتال سازمان مربوط به اسناد تاریخی است، گفت: تاکنون حدود چهار میلیون برگ سند اسکن شده است که نسخه دیجیتال آنها از طریق سامانه خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی در دسترس پژوهشگران قرار میگیرد.
وی افزود: همچنین کاربران میتوانند از طریق مراجعه به پایگاههای مختلف این کتابخانه دیجیتال از جمله پایگاه اسناد و پایگاه تاریخ شفاهی، از مجموعهای از منابع اطلاعاتی موجود در آرشیو اسناد آستان قدس رضوی، استفاده کنند.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در ادامه، اعلام کرد: مرکز اسناد این آستان مقدس از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۷۶، اهمیت نمایهسازی را در دسترسی به محتوای هر سند تاریخی در اولویت قرار داده و با استخراج دقیق علمی و حداکثری کلیدواژهها، بدون محدودشدن به چارچوبهای سامانههای اطلاعرسانی، یکی از کاملترین الگوهای نمایهسازی اسناد تاریخی را، اجرا کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین حسینی افزود: تعامل نزدیک کارشناسان مدیریت مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی با پژوهشگران، روزآمدسازی مستمر اطلاعات و پایش پیوسته کیفیت خدمات، از دیگر ویژگیهای این مرکز به شمار میآید.
وی خاطرنشان کرد: این مرکز از زمان تأسیس دارای بخش پژوهش نیز بوده و دهها طرح تخصصی در حوزههای اسنادی، آموزشی و مستندسازی توسط کارشناسان آن و یا محققان خارج از سازمان با بهرهگیری از منابع اطلاعاتی ارزشمند آرشیو آن به انجام رسیده است.