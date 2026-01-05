اداره مرکزی جذب و گزینش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، از آغاز ثبت‌نام داوطلبان واجد شرایط در مقطع درجه‌داری خبر داد. این فراخوان که بر جذب نیرو‌های جوان با مدرک تحصیلی دیپلم متمرکز است، شرایط فیزیکی و آموزشی مشخصی را تعیین کرده و مزایای ویژه‌ای را برای خانواده‌های معزز ایثارگران در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در راستای تکمیل کادر تخصصی و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش که نقشی بنیادین در حفظ امنیت و اقتدار ملی در مرز‌های آبی کشور ایفا می‌کند، شرایط استخدام درجه‌داری اعلام گردید. متقاضیان باید با دارا بودن مدرک دیپلم و حداقل معدل ۱۳، آمادگی خود را برای ایفای تعهدات نظامی و تخصصی اعلام نمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

مدرک تحصیلی: دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم).

شرایط فیزیکی: حداقل قد ۱۶۵ سانتی‌متر و حداقل نمره بینایی ۸ از ۱۰.

محدوده سنی: متقاضیان باید بین ۱۷ تا ۲۳ سال سن داشته باشند (توجه: مدت زمان خدمت دوره ضرورت سربازی به سقف سنی اضافه خواهد شد).

تعهدات تحصیلی: دانش‌آموزان سال آخر ملزم به ارائه تعهدنامه رسمی مبنی بر اخذ مدرک دیپلم تا پایان تیر ماه با حداقل معدل ۱۳ هستند.

معافیت‌ها و تسهیلات ایثارگران:

خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان و آزادگان، در صورت ارائه نامه رسمی از بنیاد شهید و امور ایثارگران، از شرط حداقل معدل معاف بوده و پنج سال به سقف سنی مجاز برای داوطلبی آنها اضافه می‌گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام:

اصل شناسنامه و کارت ملی داوطلب

اصل مدرک تحصیلی (یا تعهدنامه برای دانش‌آموزان سال آخر)

تعداد چهار قطعه عکس جدید در سایز ۳ در ۴

اطلاعات تماس و محل مراجعه:

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل مراحل اولیه به آدرس زیر مراجعه نمایند:

آدرس: ارومیه، بلوار ارتش، جنب رستوران مهدا

تلفن‌های تماس: ۰۴۴۳۳۴۳۰۱۴۹ و ۰۹۱۵۰۲۱۲۴۷۸