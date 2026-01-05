پخش زنده
برنامه «راه نیکنامی» به مناسبت سالروز ارتحال حضرت زینب (س) ، برنامه «روستا دوستا» با معرفی روستای بیبی حیات و برنامه ادبی «ادبیاتو» از شبکه رادیویی صبا روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت سالروز ارتحال حضرت زینب (س)، برنامه «راه نیکنامی» با رویکرد ترویج فرهنگ خیرات و نیکوکاری، روز دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۶ از رادیو صبا روی آنتن میرود.
«راه نیکنامی» در این ویژه برنامه با خیرین و نیکوکاران کشور گفتوگویی صمیمی و الهامبخش دارد و تلاش میکند با روایت تجربهها و انگیزههای انسانی آنان، نقش نیکوکاری و کمک به همنوع را در ارتقای همدلی اجتماعی پررنگتر کند.
این برنامه با الهام از سیره و منش حضرت زینب (س)، به مفاهیمی، چون ایثار، مسئولیتپذیری اجتماعی و اثر ماندگار کار خیر در جامعه میپردازد.
در این برنامه، شنوندگان با نگاهها و دغدغههای خیرین آشنا میشوند و با نمونههایی از فعالیتهای نیکوکارانه در حوزههای مختلف همراه خواهند شد؛ روایتهایی که میتواند مشوقی برای گسترش فرهنگ نوعدوستی و مشارکت اجتماعی باشد.
برنامه «راه نیکنامی» به تهیهکنندگی مریم قاسمی و با اجرای رضا شجاعی، روز دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۶ از رادیو صبا تقدیم شنوندگان میشود.
برنامه «روستا دوستا»
در برنامه روز دوشنبه ۱۵ دی «روستا دوستا»، شنوندگان رادیو صبا مهمان سفری شنیدنی به روستای بیبی حیات میشوند؛ روستایی با پیشینهای کهن، طبیعتی دلنواز و مردمانی صمیمی که سبک زندگی اصیل روستایی را زنده نگه داشتهاند.
روستای بیبی حیات با قرار گرفتن در دل طبیعتی آرام و چشمنواز، جلوهای ناب از همزیستی انسان و طبیعت را به نمایش میگذارد.
کوچههای ساده، خانههای بومی و فضای معنوی روستا، حالوهوایی خاص به این منطقه بخشیده و آن را به مقصدی شنیدنی برای علاقهمندان فرهنگ روستایی تبدیل کرده است.
در این قسمت از «روستا دوستا»، مخاطبان با زندگی روزمره مردم بیبی حیات همراه میشوند؛ مردمانی سختکوش و مهماننواز که با تکیه بر باورها، سنتها و همدلی، نسل به نسل میراث فرهنگی خود را حفظ کردهاند.
گفتوگو با اهالی روستا، روایتهایی صمیمی از تاریخچه، نامگذاری و خاطرات جمعی این منطقه را پیش روی شنوندگان قرار میدهد.
این برنامه همچنین به معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی روستای بیبی حیات میپردازد؛ از چشماندازهای بکر و زمینهای کشاورزی گرفته تا آیینها، مشاغل سنتی و سبک زندگی سادهای که ریشه در فرهنگ بومی دارد.
«روستا دوستا» در این سفر رادیویی تلاش میکند تصویری زنده و ملموس از روستای بیبی حیات ارائه دهد؛ سفری شنیدنی که عطر سادگی، آرامش و اصالت روستایی را به گوش دل شنوندگان میرساند.
برنامه «ادبیاتو»
برنامه ادبی «ادبیاتو» در تازهترین قسمت خود، دوشنبه ۱۵ دیماه، به سراغ یکی از کهنترین و پررمزورازترین افسانههای فولکلور میرود؛ داستان «هفت برادر و یک خواهر» که با محوریت خانواده، آزمونهای سرنوشت و لایههای نمادین روابط انسانی، روایتگر بخشی از حافظه جمعی فرهنگ قصهگویی ایرانی است.
این برنامه در قسمت جدید خود به بازخوانی و تحلیل داستان فولکلوریک و پررمزوراز «هفت برادر و یک خواهر» میپردازد؛ روایتی ریشهدار که جایگاه ویژهای در فرهنگ شفاهی و قصهگویی سنتی ایران دارد.
داستان «هفت برادر و یک خواهر» با تکیه بر مفاهیمی، چون پیوند خانوادگی، وفاداری، حسادت، آزمونهای سرنوشت و نقش زن در ساختار اسطورهای قصهها، لایههای عمیقی از باورهای اجتماعی و فرهنگی را بازتاب میدهد.
این روایت، همچون بسیاری از افسانههای کهن، فراتر از یک قصه ساده ، حامل پیامهایی نمادین درباره اخلاق، قدرت، رنج و انتخاب انسان است.
در این قسمت، امیرحسین مدرس با نگاهی روایتمحور و تحلیلی، خاستگاه فرهنگی داستان، نشانهها و نمادهای آن و نسبتش با زیست جمعی و ذهنیت اسطورهای را بررسی میکند و نشان میدهد چگونه این افسانهها همچنان میتوانند برای مخاطب امروز الهامبخش و قابل تأمل باشند.
«ادبیاتو» با تمرکز بر بازخوانی قصههای کهن، میکوشد پلی میان سنت و معاصریت بسازد و مخاطب را به درک عمیقتری از میراث روایی و هویت فرهنگی دعوت کند.
ادبیاتو شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳ به تهیهکنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس روی آنتن میرود.