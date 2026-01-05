پخش زنده
آیین بزرگداشت نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری استان اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با شب وفات حضرت زینب کبری (س) آیین بزرگداشت عالم فرزانه و انقلابی واقف خیراندیش، ابوشهید عضو شایسته و فقید مجلس خبرگان رهبری آیتالله حاج سید ابراهیم سید حاتمی در مسجد قائم آلمحمد اردبیل برگزار شد.
استاد حوزههای اردبیل در این مراسم، اظهار کرد: این شخصیت وارسته، انقلابی در حین هدایت و راهبری مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم شاهنشاهی سعی کرد تا یادگاری ارزشمند از وقفهای ماندگار از خود به جا بگذارد.
حجتالاسلام محمدرضا سرداری افزود: این شخصیت وارسته در عین تدین و تقوای بالا، اسوهای بینظیر در اخلاق و مرتبه معرفتی بود که توانست در استان اردبیل با وجود تنگناهای بسیار زیاد، شایستگیهای هدایت و همراهی مردم را انجام داده و به نوعی با امام راحل و نایب آن، مقام معظم رهبری همواره میراث دار این نظام ارزشی باشد.
وی خدمات آیتالله سید حاتمی را خدماتی از جنس مردمی و با نگاه معرفتی و معنوی عنوان کرد و گفت: در حالی این شخصیت انقلابی، وارسته و واقف خیراندیش در حیات خود آثاری ارزشمند و جاودانه از خود به یادگار گذاشت که هیچ وقت این میراث عظیم فراموش نخواهد شد.
استاد حوزههای اردبیل نقش علما و روحانیون را در هدایت امت اسلامی در مسیر رستگاری و فلاح یادآور شد و تصریح کرد: وجود چنین شخصیتهایی در استان عالم پرور اردبیل توانست زمینهساز یک حرکت مقبول و قابل اطمینانبخشی باشد.
سرداری در ادامه خاطرنشان کرد: آیتالله سید حاتمی در دوران نمایندگی این استان در مجلس خبرگان رهبری نیز همواره سعی کرد تا حامی رکن رکین ولایت در جامعه بوده و به نوعی همراهی خود را با مردم دیندار نشان دهد.
آیین بزرگداشت عالم فرزانه، انقلابی و واقف خیراندیش، نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری استان اردبیل در حالی در مسجد قائم آلمحمد اردبیل برگزار شد که در شب وفات حضرت زینب (س) برنامههای عزاداری، مداحی و مرثیهسرایی نیز برگزار شد.
این عالم ربانی که در کارنامه خود امام جمعه موقت و سرپرست حوزه علمیه را دارد، ۱۶ دی ماه سال ۹۸ دار فانی را وداع گفت.