به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با شب وفات حضرت زینب کبری (س) آیین بزرگداشت عالم فرزانه و انقلابی واقف خیراندیش، ابوشهید عضو شایسته و فقید مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله حاج سید ابراهیم سید حاتمی در مسجد قائم آل‌محمد اردبیل برگزار شد.

استاد حوزه‌های اردبیل در این مراسم، اظهار کرد: این شخصیت وارسته، انقلابی در حین هدایت و راهبری مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم شاهنشاهی سعی کرد تا یادگاری ارزشمند از وقف‌های ماندگار از خود به جا بگذارد.

حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری افزود: این شخصیت وارسته در عین تدین و تقوای بالا، اسوه‌ای بی‌نظیر در اخلاق و مرتبه معرفتی بود که توانست در استان اردبیل با وجود تنگنا‌های بسیار زیاد، شایستگی‌های هدایت و همراهی مردم را انجام داده و به نوعی با امام راحل و نایب آن، مقام معظم رهبری همواره میراث دار این نظام ارزشی باشد.

وی خدمات آیت‌الله سید حاتمی را خدماتی از جنس مردمی و با نگاه معرفتی و معنوی عنوان کرد و گفت: در حالی این شخصیت انقلابی، وارسته و واقف خیراندیش در حیات خود آثاری ارزشمند و جاودانه از خود به یادگار گذاشت که هیچ وقت این میراث عظیم فراموش نخواهد شد.

استاد حوزه‌های اردبیل نقش علما و روحانیون را در هدایت امت اسلامی در مسیر رستگاری و فلاح یادآور شد و تصریح کرد: وجود چنین شخصیت‌هایی در استان عالم پرور اردبیل توانست زمینه‌ساز یک حرکت مقبول و قابل اطمینان‌بخشی باشد.

سرداری در ادامه خاطرنشان کرد: آیت‌الله سید حاتمی در دوران نمایندگی این استان در مجلس خبرگان رهبری نیز همواره سعی کرد تا حامی رکن رکین ولایت در جامعه بوده و به نوعی همراهی خود را با مردم دیندار نشان دهد.

آیین بزرگداشت عالم فرزانه، انقلابی و واقف خیراندیش، نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری استان اردبیل در حالی در مسجد قائم آل‌محمد اردبیل برگزار شد که در شب وفات حضرت زینب (س) برنامه‌های عزاداری، مداحی و مرثیه‌سرایی نیز برگزار شد.

این عالم ربانی که در کارنامه خود امام جمعه موقت و سرپرست حوزه علمیه را دارد، ۱۶ دی ماه سال ۹۸ دار فانی را وداع گفت.