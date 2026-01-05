به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محور اصلی چهاردهمین جلسه تنظيم بازار گلستان اجرای طرح جدید دولت برای توزیع کالابرگ الکترونیک بود.

در این جلسه که با حضور ويدئو کنفراسی فرمانداران استان گلستان برگزار شد استاندار از آمادگی ۶۸۰۰ فروشگاه برای ارائه خدمات به مردم گلستان خبر داد و گفت: توزیع یارانه به شکل قبل و در ابتدای زنجیره فسادزا بود و توزیع آن به مردم فساد این بخش را از بین می برد.

علی اصغر طهماسبی افزود : در این طرح حق مردم ضایع نمی شود و گام های بهتری برای معیشت و رفاه مردم برداشت می شود.

وی ضمن تاکید بر شناسایی کمبودهای احتمالی بازار ،حضور میدانی و پررنگ بازرسان در بازار ، برخورد قانونی با افزایش نامتعارف قیمت ها و چند نرخی ها و پایش لحظه‌ای قیمت ها را خواستار شد.

کیانمهر معاون اقتصادی استاندار گفت: یکی از مزیت های این طرح شفافیت و مبارزه با فساد مالی است و این طرح می تواند راه را برای صادرات کالاها از ایران باز می کند و موجب ارزآوری برای کشور می شود.

درویشعلی حسن زاده ، مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گلستان در این جلسه از رصد و پایش مستمر بازار وانبار های استان خبر داد.

قرار است از بیستم دی ماه ۱۱ قلم کالا در فروشگاه‌های مجاژ گلستان به مردم عرضه شود.