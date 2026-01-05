پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه گفت: شهید سلیمانی خطر تروریسم را از مرزهای کشور دور کرد و به شبهات مطرح شده در خصوص حضور ایران در سوریه و عراق پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه در همایش بصیرتی «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی» این شهرستان، با گرامیداشت ایام ماه رجب، تسلیت شهادت حضرت زینب (س) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، به تبیین ابعاد شخصیتی و مکتبی این شهید والامقام پرداخت.
سرهنگ مسیب محمدجانی به اطاعت پذیری و ولایتمداری در مکتب شهید سلیمانی اشاره کرد و افزود: همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) در فقدان مالک اشتر اندوهگین شدند، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به دلیل نقش بیبدیل سردار سلیمانی در اطاعت محض از ولایت و بصیرت انقلابی، بر پیکر این شهید بزرگوار گریستند.
فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه با اشاره به ماموریت حساس سردار سلیمانی در مقابله با داعش، افزود: شهید سلیمانی در شرایطی که دشمن با جنگ سخت و جنگ شناختی به دنبال تغییر افکار عمومی بود، هم خطر تروریسم را از مرزهای کشور دور کرد و هم با روشنگری، به شبهات مطرح شده درباره حضور ایران در سوریه و عراق پاسخ داد.
وی اضافه کرد: تاریخ نشان داده است هر زمان که جامعه از رهبری و ولایت فاصله بگیرد، دچار شکست میشود و دشمن همواره تلاش میکند با تغییر افکار عمومی، جبهه حق را تضعیف کند.
فرمانده سپاه ناحیه آستارا، با تأکید بر جهاد تبیین و لزوم آگاهسازی نسل جوان، گفت: امروز تبیین تفاوت اعتراض و اغتشاش و روشنگری در برابر جنگ رسانهای دشمن، یک وظیفه همگانی است.
سرهنگ محمدجانی افزود: قدرت بازدارندگی و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل اعتماد به وعده الهی، تبعیت از ولایت فقیه و مجاهدت شهداست و راه عاقبت بخیری جامعه، حرکت در مسیر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران است.
در ادامه این همایش، مادر شهید جمال رضی با بیان خاطراتی از سیره اخلاقی، ایمان، ولایت مداری و روحیه جهادی فرزند شهیدش، به تبیین ویژگیهای شخصیتی این شهید والامقام پرداخت.
در پایان این مراسم هم که با همکاری حوزه مقاومت بسیج کارمندی، کارگری و اصناف، سپاه ناحیه آستانه اشرفیه برگزار شد، با اهدای لوح سپاس، از خانواده معزز شهید جمال رضی تجلیل شد و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.