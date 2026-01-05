به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار»، محمد لارتی قائم‌مقام دبیر جشنواره، نامزد‌های بخش‌های مسابقه این رویداد فرهنگی ـ هنری را معرفی کرد.

بر اساس اعلام داوران بخش‌های مختلف رقابتی جشنواره، نامزد‌های هر بخش معرفی شدند:

* نامزد‌های بخش مسابقه "فیلمنامه":

الف) فیلمنامه کوتاه:

«مادری»، «حبشه»، «جَرَکس»، «پیرمرد و پوکه» و «جنگاور»،

۱) فیلمنامه سینمایی:

«شکار ژنرال»، «اون بابای من نیست!»، «نه نه زاغی» و «ممدوک»

* نامزد‌های بخش مسابقه نماهنگ

۱) نامزد‌های بهترین نماهنگ:

«بعدِ تو»، «بله جان»، «تسبیح سرخ»، «قصه‌ی عاشقان» و «وعده‌ی صادق»

«راهِ بیداران»، «سلام»، «ناجیه»، «خطِ لبخند»، «برات گریه کردم»، «مثل عشق»، «آخر مجلس» و «سربلند»

*نامزد‌های بخش مسابقه پویانمایی:

«اسطوره»، «پیچ تاریخی»، «پیش از بهشت»، «ذوالجناح»، «شال سرخ» و «عیادت»،

* نامزد‌های بخش مسابقه مستند کوتاه:

۱) نامزد‌های بهترین پژوهش و گفتار متن مستند کوتاه:

«تاج بی بی»، «دوبرو»، «بی سیمچی خمینی» و «خروشان»

۲) نامزد‌های بهترین تصویربرداری مستند کوتاه:

«تاج بی بی»، «دوبرو»، و «ارس بانان»

۳) نامزد‌های بهترین تدوین مستند کوتاه:

«تاج بی بی»، «دوبرو»، و «ارس بانان»

۴) نامزد‌های بهترین کارگردانی مستند کوتاه:

«تاج بی بی»، «دوبرو» و «ارس بانان»،

۵) نامزد‌های بهترین مستند کوتاه:

«تاج بی بی»، «دوبرو» و «ارس بانان».

در این بخش مستند‌های تاج بی بی و دوبرو با نامزدی در ۵ رشته پیشتاز و مستند ارس بابنان با نامزدی در ۴ رشته در مکان بعدی قرار دارد.

*نامزد‌های بخش مسابقه داستانی

۱) نامزد‌های بهترین فیلمنامه داستانی:

«پای پرواز»، «تا صبح»، «راوی»، «نخ» و «اینجا فروشی نیست»

۲) نامزد‌های بهترین کارگردانی فیلم داستانی:

«خوناب»، «تا صبح»، «خون گرم»، «آنتراکت» و «راوی»

۳) نامزد‌های بهترین فیلم داستانی:

«پای پرواز»، «تا صبح»، «خون گرم»، و «اینجا فروشی نیست».

در این بخش فیلم تا صبح با نامزدی در ۳ رشته پیشتاز و فیلم‌های پای پرواز، راوی، اینجا فروشی نیست و خون گرم در رده‌های بعدی قرار دارند.

* نامزد‌های بخش مستند بلند

۱) نامزد‌های بهترین پژوهش مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «فریم‌های فلسطینی»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۲) نامزد‌های بهترین تصویربرداری مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «خشت و خون»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۳) نامزد‌های بهترین تدوین مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «نامه‌ای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۴) نامزد‌های بهترین کارگردانی مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «نامه‌ای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

۵) نامزد‌های بهترین مستند بلند:

«آقای دیپلمات»، «نامه‌ای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»

در این بخش سه مستند آقای دیپلمات، ایستاده در کنار تیمز و ۳۴ سال پنجره با نامزدی در ۵ رشته پیشتاز هستند.

* نامزد‌های بخش مسابقه سینمای ایران

۱) نامزد‌های بهترین جلوه‌های ویژه بصری:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «قلب رقه» و «اسفند»

۲) نامزد‌های بهترین طراحی صحنه:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «قلب رقه» و «پیشمرگ»

۳) نامزد‌های بهترین چهره پردازی:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «آپاراتچی» و «پیشمرگ»

۴) نامزد‌های بهترین بازیگر مرد:

- جواد قامتی برای فیلم «در آغوش درخت»

- امیر آقایی برای فیلم «شمال از جنوب غربی»

- رضا ناجی برای فیلم «آپاراتچی»

- علی سرابی برای فیلم «صیاد»

- نادر سلیمانی برای فیلم «صیاد»

- مصطفی زمانی برای فیلم «شمال از جنوب غربی»

۵) نامزد‌های بهترین فیلمبرداری:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «آپاراتچی»، «اسفند» و «پیشمرگ»

۶) نامزد‌های بهترین تدوین:

«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «آسمان غرب» و «اسفند»

۷) نامزد‌های بهترین فیلمنامه سینمایی

«در آغوش درخت»، «آپاراتچی»، «قلب رقه»، «پیشمرگ» و «اسفند»

۸) نامزد‌های بهترین کارگردانی:

- بابک خواجه پاشا «در آغوش درخت»

- حمید زرگر نژاد «شمال از جنوب غربی»