معرفی نامزدهای بخشهای مختلف دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار»
قائممقام دبیر دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» اسامی نامزدهای بخشهای مختلف رقابتی این جشنواره را اعلام کرد.
و به نقل از امور ارتباطات رسانهای و اطلاعرسانی دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار»، محمد لارتی قائممقام دبیر جشنواره، نامزدهای بخشهای مسابقه این رویداد فرهنگی ـ هنری را معرفی کرد.
بر اساس اعلام داوران بخشهای مختلف رقابتی جشنواره، نامزدهای هر بخش معرفی شدند:
* نامزدهای بخش مسابقه "فیلمنامه":
الف) فیلمنامه کوتاه:
«مادری»، «حبشه»، «جَرَکس»، «پیرمرد و پوکه» و «جنگاور»،
۱) فیلمنامه سینمایی:
«شکار ژنرال»، «اون بابای من نیست!»، «نه نه زاغی» و «ممدوک»
* نامزدهای بخش مسابقه نماهنگ
۱) نامزدهای بهترین نماهنگ:
«بعدِ تو»، «بله جان»، «تسبیح سرخ»، «قصهی عاشقان» و «وعدهی صادق»
«راهِ بیداران»، «سلام»، «ناجیه»، «خطِ لبخند»، «برات گریه کردم»، «مثل عشق»، «آخر مجلس» و «سربلند»
*نامزدهای بخش مسابقه پویانمایی:
«اسطوره»، «پیچ تاریخی»، «پیش از بهشت»، «ذوالجناح»، «شال سرخ» و «عیادت»،
* نامزدهای بخش مسابقه مستند کوتاه:
۱) نامزدهای بهترین پژوهش و گفتار متن مستند کوتاه:
«تاج بی بی»، «دوبرو»، «بی سیمچی خمینی» و «خروشان»
۲) نامزدهای بهترین تصویربرداری مستند کوتاه:
«تاج بی بی»، «دوبرو»، و «ارس بانان»
۳) نامزدهای بهترین تدوین مستند کوتاه:
«تاج بی بی»، «دوبرو»، و «ارس بانان»
۴) نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه:
«تاج بی بی»، «دوبرو» و «ارس بانان»،
۵) نامزدهای بهترین مستند کوتاه:
«تاج بی بی»، «دوبرو» و «ارس بانان».
در این بخش مستندهای تاج بی بی و دوبرو با نامزدی در ۵ رشته پیشتاز و مستند ارس بابنان با نامزدی در ۴ رشته در مکان بعدی قرار دارد.
*نامزدهای بخش مسابقه داستانی
۱) نامزدهای بهترین فیلمنامه داستانی:
«پای پرواز»، «تا صبح»، «راوی»، «نخ» و «اینجا فروشی نیست»
۲) نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم داستانی:
«خوناب»، «تا صبح»، «خون گرم»، «آنتراکت» و «راوی»
۳) نامزدهای بهترین فیلم داستانی:
«پای پرواز»، «تا صبح»، «خون گرم»، و «اینجا فروشی نیست».
در این بخش فیلم تا صبح با نامزدی در ۳ رشته پیشتاز و فیلمهای پای پرواز، راوی، اینجا فروشی نیست و خون گرم در ردههای بعدی قرار دارند.
* نامزدهای بخش مستند بلند
۱) نامزدهای بهترین پژوهش مستند بلند:
«آقای دیپلمات»، «فریمهای فلسطینی»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»
۲) نامزدهای بهترین تصویربرداری مستند بلند:
«آقای دیپلمات»، «خشت و خون»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»
۳) نامزدهای بهترین تدوین مستند بلند:
«آقای دیپلمات»، «نامهای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»
۴) نامزدهای بهترین کارگردانی مستند بلند:
«آقای دیپلمات»، «نامهای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»
۵) نامزدهای بهترین مستند بلند:
«آقای دیپلمات»، «نامهای برای ریحانه»، «ایستاده در کنار تیمز» و «۳۴ سال پنجره»
در این بخش سه مستند آقای دیپلمات، ایستاده در کنار تیمز و ۳۴ سال پنجره با نامزدی در ۵ رشته پیشتاز هستند.
* نامزدهای بخش مسابقه سینمای ایران
۱) نامزدهای بهترین جلوههای ویژه بصری:
«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «قلب رقه» و «اسفند»
۲) نامزدهای بهترین طراحی صحنه:
«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «قلب رقه» و «پیشمرگ»
۳) نامزدهای بهترین چهره پردازی:
«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «صیاد»، «آپاراتچی» و «پیشمرگ»
۴) نامزدهای بهترین بازیگر مرد:
- جواد قامتی برای فیلم «در آغوش درخت»
- امیر آقایی برای فیلم «شمال از جنوب غربی»
- رضا ناجی برای فیلم «آپاراتچی»
- علی سرابی برای فیلم «صیاد»
- نادر سلیمانی برای فیلم «صیاد»
- مصطفی زمانی برای فیلم «شمال از جنوب غربی»
۵) نامزدهای بهترین فیلمبرداری:
«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «آپاراتچی»، «اسفند» و «پیشمرگ»
۶) نامزدهای بهترین تدوین:
«احمد»، «شمال از جنوب غربی»، «آسمان غرب» و «اسفند»
۷) نامزدهای بهترین فیلمنامه سینمایی
«در آغوش درخت»، «آپاراتچی»، «قلب رقه»، «پیشمرگ» و «اسفند»
۸) نامزدهای بهترین کارگردانی:
- بابک خواجه پاشا «در آغوش درخت»
- حمید زرگر نژاد «شمال از جنوب غربی»