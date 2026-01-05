پخش زنده
عملیات اصلاح شبکه آب خیابان شهیدان کاظمی به طول ۲ کیلومتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای منطقه پنج شهر اصفهان با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش هدر رفت آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان اجرا شده است، گفت: اصلاح شبکه آب خیابان شهیدان کاظمی به منظور نوسازی زیرساختهای فرسوده و افزایش ضریب اطمینان شبکه توزیع آب متر با استفاده از لوله پلیاتلین به قطر ۲۰۰ میلیمتر اجرا شده است.
مهدی فتحیان با بیان اینکه این طرح با هزینهای افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال به مدت پنج ماه اجرا شد، افزود: ادامه اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده آب، از اولویتهای اصلی است و به همین منظور طرحهای های مشابهی در سایر نقاط این منطقه در دست برنامهریزی است.