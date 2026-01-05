پخش زنده
مراسم حمل مشعل هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر با حضور مسئولان استانی و ورزشکاران زن در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم حمل مشعل هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر با حضور مسئولان استانی و ورزشکاران زن از خانه کارگر استان تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر، ۲۲ بانوی ورزشکار موفق استان در رشتههای متناسب با شرایط جسمانی بانوان حضور دارند که مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.
علی آشتاب با اشاره به مسیر حرکت مشعل که از جوار حرم امام رضا (ع) آغاز شده و به استانهای مختلف منتقل میشود افزود: امروز شاهد انتقال این مشعل به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) هستیم که پس از آن، مشعل به استانهای دیگر منتقل خواهد شد.
آشتاب هدف از اجرای چنین برنامههایی را ایجاد شور و نشاط در جامعه کار و تولید، به ویژه در بین بانوان کارگر عنوان کرد و گفت: اعتقاد داریم یک تولید مناسب، رقابتی و مشتریپسند، باید توسط کارگران توانمندی محقق شود که از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند. برنامههای فرهنگی و ورزشی ما در راستای صیانت از سلامت نیروی کار است و امیدواریم این برنامهها توسعه یابد.
در ادامه این مراسم، فاطمه حیدری مشاور امور بانوان استانداری قم نیز با اشاره به اهمیت دسترسی آسان بانوان به فضاهای ورزشی، گفت: در حال پیگیری افزایش مساحت و توسعه فضاهای ورزشی مناسب بانوان در استان هستیم.