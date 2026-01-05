به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات مینی فوتبال پسران کمتر از ۱۳ سال استان مازندران با شرکت شش تیم به میزبانی شهرستان ساری برگزار شد که در پایان، نماینده میزبان قهرمان این مسابقات شد.

در دیدار پایانی این مسابقات، ساریان ساری با نتیجه ۲ بر۱ مقابل تیم شهروند جویبار به برتری دست یافت و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.

در مراسم پایانی این مسابقات عباد دلیری رییس اداره ورزش و جوانان مرکز استان، سیف الله قربانی رییس کمیته مینی فوتبال مازندران، علی طریقتی سرپرست دبیری هیات ورزش‌های همگانی استان مازندران و اصغری رئیس کمیته مینی فوتبال شهرستان ساری حضور داشتند.