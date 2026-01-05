سرکنسول جدید ترکیه در مشهد، از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری سایت موزه شادیاخ و باغ‌های آرامگاهی خیام، عطار و کمال الملک نیشابور بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: مراد اَرکُل در سفری غیر رسمی به همراه خانواده، علاوه بر بازدید از جاذبه‌های تاریخی نیشابور، با حضور در فروشگاه‌های صنایع دستی از نزدیک با فرایند فرآوری سنگ فیروزه آشنا شد.

حسن گیاهی افزود: به‌زودی سفر رسمی مراد ارکل، سرکنسول جدید ترکیه به نیشابور رقم خواهد خورد و زمینه حضور گردشگران این کشور در نیشابور برررسی و تسهیل خواهد شد.

سرکنسول جدید کشور ترکیه هم گفت: به‌خاطر علاقه شخصی و ویژگی‌های فرهنگی و گردشگری، برای نخستین سفر خارج از مشهد خود، نیشابور را انتخاب کردم؛ چون نیشابور، شهری متمدن با فضا‌های متعدد گردشگری است.

مراد اَرکُل افزود: تمایل دارم تا به کرات در مدت حضور خود در ایران به نیشابور سفر و از فضای فرهنگی و گردشگری و آب و هوای مطبوع آن استفاده کنم.