سردخانه غیر مجاز نگهداری مواد پروتئینی در شهرستان تیران و کرون مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون گفت: در بازرسی کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی از مراکز عرضه فراورده‌های خام دامی، یک سردخانه غیر مجاز و بدون مجوز بهداشتی شناسایی شد.

سیدمحمد قریشی افزود: در بازرسی از این محل، ۱۲ کارتن گوشت گوساله منجمد و حدود ۵۰ کیلوگرم فیله ران مرغ و گوشت قرمز منجمد غیر بهداشتی توقیف و سردخانه مهر و موم شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی ادامه داد: تمامی واحدهای تولید، عرضه و نگهداری فرآورده‌های خام دامی ملزم به رعایت دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور هستند و با متخلفان بدون چشم پوشی برخورد می شود.

قریشی گفت: واحدهای نگهداری فرآورده‌های خام دامی نقش مهمی در سلامت و ایمنی غذایی جامعه دارند و فعالیت آن‌ها وابسته به دریافت مجوزهای لازم، رعایت ضوابط بهداشتی و برخورداری از مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی برای نظارت مداوم بر فرآیند تولید تا عرضه است.