مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز، از تکنرخی شدن ارز در این مرکز خبر داد و گفت: تالارهای یک و دو ادغام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران توضیح داد که از امروز بهصورت رسمی ارز در مرکز مبادله تکنرخی شده و عملاً دو بازار موجود در این مرکز با هم ادغام شدهاند.
او با اشاره به شرایط معاملات روز گذشته گفت: «دیروز تالار یک عملاً مچ نشد و فقط تالار دو فعال بود، به همین دلیل تصمیم بر این شد که مبنای کار، تالار حواله قرار بگیرد.»
به گفته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از این پس قیمت ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای همه کالاها و خدمات خواهد بود و تمامی متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را بر اساس نرخ همین تالار تأمین کنند.
سعیدی همچنین تأکید کرد که از امروز ثبت سفارشها نیز صرفاً بر مبنای قیمت تالار واحد، یعنی تالار حواله، انجام میشود. بر این اساس، سیاست ارزی جدید بانک مرکزی به ادغام کامل بازارها انجامیده و ارز در مرکز مبادله با یک نرخ و بر پایه تالار حواله عرضه میشود.
گفتنی است، هم اکنون در مرکز مبادله نرخ اسکناس دلار ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان قیمت خورده و نرخ حواله دلار نیز ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان تعیین شده است.
قیمت اسکناس یورو نیز ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان و قیمت حواله یورو ۱۵۰ هزار و ۸۱۰ تومان تعیین شده است. اسکناس درهم نیز ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و حواله درهم ۳۵ هزار و ۳۰ تومان قیمت خورده است.