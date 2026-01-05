مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با تأکید بر نقش کلیدی مددکاران اجتماعی در تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه گفت: بدون اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار محقق نمی‌شود و مددکاران اجتماعی نقش محوری در شکل‌گیری این اعتماد دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طاهره رزاق‌پور همزمان با روز ملی مددکاری اجتماعی، این تقارن را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه مددکاران اجتماعی عنوان کرد و گفت: روز ملی مددکاری اجتماعی یادآور نقش اثرگذار این قشر متخصص در شکل‌گیری، تقویت و پایداری سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که زیربنای اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.

وی افزود: مددکاران اجتماعی به‌عنوان سفیران مورد اعتماد جامعه، با حضور میدانی، تعامل مستمر با اقشار مختلف و ارتباط مؤثر با نهاد‌ها و سازمان‌ها، نقشی تعیین‌کننده در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به مأموریت‌های کلان این سازمان تصریح کرد: حمایت هدفمند و اثربخش از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های در معرض آسیب، از مهم‌ترین رویکرد‌های بهزیستی است و مددکاران اجتماعی در خط مقدم تحقق این مأموریت قرار دارند.

رزاق‌پور ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی با رویکردی توانمندسازانه و پایدار از اولویت‌های اساسی بهزیستی است؛ رویکردی که علاوه بر حمایت، به بازگشت عزتمندانه افراد به زندگی اجتماعی کمک می‌کند.

وی توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی را از دیگر اهداف مهم این سازمان برشمرد و افزود: آموزش بهداشت، ترویج ازدواج آگاهانه و پایدار، گسترش فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سبک زندگی سالم، از محور‌هایی است که مددکاران اجتماعی در تحقق آن نقشی مستقیم و مؤثر دارند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با تأکید بر حفظ کرامت انسانی در ارائه خدمات اجتماعی خاطرنشان کرد: رازداری، احترام به تفاوت‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی، حفظ شأن مددجویان و پرهیز از هرگونه نگاه تبعیض‌آمیز از اصول بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی حرفه مددکاری اجتماعی است.

رزاق‌پور همچنین مطالبه‌گری و مدافع‌گری اجتماعی را از وظایف مهم مددکاران اجتماعی دانست و گفت: مددکاران اجتماعی با پیگیری مطالبات گروه‌های آسیب‌پذیر، زمینه دسترسی عادلانه‌تر افراد به خدمات، امکانات و فرصت‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۷۰ مددکار اجتماعی در حوزه‌های مختلف و در سراسر استان اردبیل مشغول فعالیت هستند، افزود: این نیرو‌ها با ایفای نقش سفیران سلامت و سرمایه اجتماعی، مأموریت ارتقای کیفیت زندگی گروه‌های هدف و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی را بر عهده دارند.