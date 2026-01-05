مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، از تخصیص اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی برای ساماندهی و مرمت مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلیل جباری گفت: بر اساس ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۴ به منظور ساماندهی و مرمت مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی اختصاص یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به بی‌سابقه بودن تخصیص چنین اعتباری برای این مجموعه ثبت جهانی، افزود: این اعتبار در پی ایجاد ردیف بودجه اختصاصی برای مجموعه شیخ صفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد که این اختصاص ردیف بودجه نیز با استناد به حکم حکومتی مقام معظم رهبری در بازدید از مجموعه شیخ صفی در سال ۷۹، پیگیری و اخذ شده بود.

وی تاکید کرد: اخذ ردیف بودجه و تخصیص اعتبار برای مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با پیگیری‌های مستمر مدیران استانی، مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی و نمایندگان استان در مجلس به ویژه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تحقق یافته است که شایسته قدردانی است.

جباری ضمن یادآوری نیاز ضروری مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به اعتبارات مستمر برای حفاظت و نگهداری از این اثر منحصر به فرد جهانی، گفت : برنامه‌ریزی‌های لازم برای هزینه‌کرد این اعتبار در راستای حفاظت و نگهداری از این اثر نفیس به ویژه در زمینه مرمت، بازگشایی محوطه، مطالعه و پژوهش و همچنین معرفی اثر در سطح جهانی انجام شده است و انتظار داریم این ردیف بودجه در سال‌های آتی نیز تخصیص پیدا کند.