اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی
اعتکاف دختران استان فارس با پویش به "رنگ نور" در ۱۰ شهرستان استان رنگ و بوی امام رضایی گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، اعتکاف دختران استان فارس با حضور بیش از ۳۰۰ دختر از سراسر استان با پویش به رنگ نور برگزار شد.
در این پویش با اهدای نامه هایی منسوب به حضرت رضا علیه السلام به دختران نوجوان ، آموزه هایی رضوی به این نوجوانان داده شد.
اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی اعتکاف دختران فارس با رنگ و بوی امام رضایی