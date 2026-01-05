پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی با حضور در شهرستان خوی از پشت صحنه مجموعه نمایشی طنز ورثه لر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به همراه معاونان سیما و خبر وکارشناسان مرکزبا حضور در شهرستان خوی از پشت صحنه مجموعههای نمایشی طنز ورثه لر بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان شهرستان انجام شد، روند تولید این آثار نمایشی بررسی و از تلاش عوامل تولید قدردانی شد.
اتابک حبیبی معاون سیما با تأکید بر سیاست رسانه ملی در حمایت از تولیدات نمایشی بومی گفت این مجموعهها تجربهای تازه و قابل توجه در زمینه تولیدات طنز هستند و میتوانند علاوه بر ایجاد سرگرمی، ارتباط عمیقتری میان مخاطب و فرهنگ بومی منطقه برقرار کنند.
جعفر وهابپور تهیهکننده و کارگردان مجموعه ورثه لر نیز با اشاره به حضور ۴۵ بازیگر و بهرهگیری از ظرفیت عوامل بومی شهرستان خوی گفت: این آثار محصول همافزایی نیروهای متخصص استانی و عوامل بومی هستند و با حمایت صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی و همراهی مدیریت شهری به مرحله تولید رسیدهاند.
وی افزود : هر قسمت محتوایی پرمایه و جذاب برای مخاطب ارائه میکند و تلاش دارد ضمن سرگرمی، ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه را نیز معرفی کند.
مجموعهی طنز ورثه لر با حضور فعال هنرمندان و عوامل بومی شهرستان خوی در حال تولید است.