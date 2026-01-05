پخش زنده
در دو ماه گذشته، بیش از یک تُن فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی در اصفهان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان در بازرسیهای روزانه کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از مراکز عرضه فراوردههای خام دامی، رستورانها و غذافروشیهای شهر، در دو ماه آبان و آذر سال جاری، هزار و ۶۹۵ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی کشف و ضبط شد که از این میزان، ۹۸۳ کیلوگرم به علت پایان تاریخ انقضا و شرایط ارگانولپتیکی نامناسب، معدوم و از چرخه مصرف حذف شد.
علی اکبر وندائی، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با قدردانی از همشهریان گفت: در صورت مشاهده موارد مشکوک و رعایت نکردن اصول بهداشتی در مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، موضوع را با شماره ۱۵۱۲ به این شبکه اعلام کنند.