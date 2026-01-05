قیمت دلار در تالار اول ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان و در تالار دوم ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌طور رسمی محدود شد و از این پس، این نرخ صرفاً برای تأمین دارو و گندم اختصاص خواهد یافت. سایر کالا‌ها و نهاده‌ها از چرخه ارز ترجیحی خارج شده و تأمین ارز آنها از طریق تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود؛ تغییری که از امروز آثار خود را به‌صورت مستقیم در نرخ‌های رسمی نشان داده است.

بر اساس داده‌های تابلو‌های معاملاتی مرکز مبادله، فاصله قیمتی دلار در تالار اول و تالار دوم که در هفته‌های گذشته قابل‌توجه بود، امروز به شکل محسوسی کاهش یافته است. نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان رسیده و در تالار اول نیز دلار با قیمت ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شده است؛ اعدادی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی در مسیر هم‌گرایی تدریجی نرخ‌ها گام برداشته است.

این تحولات در شرایطی رخ داده که پیش‌تر اعلام شده بود از امروز ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم منتقل می‌شود؛ تصمیمی که عملاً وزن عرضه در این تالار را افزایش داده و جایگاه آن را در سازوکار جدید ارزی پررنگ‌تر کرده است. علاوه بر این، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارز خدمات نیز از ۱۵ دی‌ماه بر مبنای نرخ‌های تالار دوم محاسبه خواهد شد؛ امری که می‌تواند دامنه اثرگذاری این تالار را به بخش خدمات نیز گسترش دهد.

بر این اساس، امروز قیمت فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید آن به ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان رسید. درهم امارات نیز با نرخ فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و نرخ خرید ۳۵ هزار و ۷۵۶ تومان معامله شد. یورو هم با قیمت فروش ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان و قیمت خرید ۱۵۳ هزار و ۹۳۶ تومان روی تابلو رفت.

گفتنی است، امروز قیمت دلار در تالار اول مرکز مبادله با افزایش محسوس به نرخ دلار تالار دوم نزدیک شده است؛ این نرخ که تا دیروز در کانال ۸۴ هزار تومان در نوسان بود امروز با عبور از کانال ۱۲۸ هزار تومان معادل ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان قیمت خورده است.

این ارقام در حالی اعلام می‌شود که دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان نوسان دارد؛ فاصله‌ای که به گفته فعالان بازار، بیش از آنکه ناشی از افت بازار آزاد باشد، نتیجه افزایش تدریجی نرخ‌های رسمی و نزدیک‌شدن آنها به واقعیت‌های بازار است.

در همین چارچوب، اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و رانتی‌بودن ارز‌های ارزان، از سوی بازار به‌عنوان چراغ سبز دولت به پذیرش نرخ‌های بالاتر و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز تعبیر شده است؛ سیگنالی که حالا با تغییرات عملی در مرکز مبادله، جنبه اجرایی به خود گرفته است.

در چنین فضایی، تالار دوم مرکز مبادله بیش از گذشته در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار دارد؛ بازاری که اکنون نه‌تنها مأموریت تأمین بخش مهمی از ارز واردات و خدمات را برعهده گرفته، بلکه به یکی از متغیر‌های اثرگذار بر انتظارات قیمتی و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌های مکمل در حوزه مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی به‌طور هم‌زمان فعال نشود، هم‌جهت‌شدن نرخ‌های رسمی با بازار آزاد می‌تواند به سرعت خود را در زنجیره قیمت‌گذاری، واردات و تولید نشان دهد؛ روندی که بازار معمولاً آن را زودتر از سیاست‌گذار و پیش از اجرای سازوکار‌های جبرانی، در محاسبات خود لحاظ می‌کند.