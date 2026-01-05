بخش «هوش مصنوعی» به سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ویژه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، بخش «هوش مصنوعی» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین فناوری‌های هوش مصنوعی در ترویج معارف قرآن کریم و عترت (ع) و پیوند آن با حوزه سلامت، به سی‌امین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور افزوده شده است.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های مختلف هوش مصنوعی شامل تولید محصولات نرم‌افزاری در حوزه قرآن و عترت، پوستر، اینفوگرافی، طراحی تیزر، کلیپ و موشن‌گرافی ارائه دهند.

در همۀ این بخش‌ها، استفاده خلاقانه و هدفمند از ابزار‌ها و روش‌های هوش مصنوعی مورد تأکید قرار گرفته است.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در این بخش از جشنواره قرآنی تا ۱۵ بهمن ماه تعیین شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی quran.behdasht.gov.ir برای ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود اقدام کنند.

براساس ضوابط اعلام‌شده، هر شرکت‌کننده مجاز به ارائه حداکثر دو اثر در این بخش خواهد بود.

همچنین ارائه آثار به‌صورت گروهی امکان‌پذیر است، اما در صورت برگزیده شدن، تنها از نفر اصلی ثبت‌نام‌شده قدردانی می‌شود. بیان نام ابزار هوش مصنوعی و روش‌های استفاده از ابزار هوش مصنوعی در تولید آثار نیز برای همۀ شرکت‌کنندگان الزامی است.

سی‌امین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت پیوند میان معارف دینی و حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآورانه علمی و فناورانه برگزار می‌شود و بخش هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از بخش‌های نوپدید این دوره، زمینه حضور فعال نخبگان و علاقه‌مندان این حوزه را فراهم کرده است.