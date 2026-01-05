به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مراسم معنوی اعتکاف در ۷۰ مسجد آبادان و خرمشهر در روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب برگزار شد و معتکفان در این روز‌ها عبادت خالصانه و بندگی ناب برای خداوند را تجربه کردند.

در آبادان و خرمشهر معتکفان طی سه شبانه روز روزه داری، راز و و نیاز با یکتای یگانه و زمزمه دعای روحبخش و ملکوتی‌ام داوود، برای زدودن زنگار از دل تزکیه روح دعا کردند.

مراسم معنوی خلوت سه روزه با معبود نیمه ماه رجب به پایان رسید و معتکفین پس از سه روز عبادت خالصانه در حرم امن الهی با معبود یگانه زندگی دوباره را از سر گرفتند.