فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، گفت: دشمنان ملت ایران در جنگ نرم خود اعتقادات مردم را نشانه گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار غلامحسین محمدیاصل با حضور در جمع معتکفان در مساجد اردبیل، اظهار کرد: در مقابل این جنگ نرم پیچیده، سخت و در عین حال شکننده دشمن، باید مراقب مبانی اخلاقی، معرفتی و اعتقادی خود باشیم تا در چالههای بیهویتی و سستی دشمن گرفتار نیاییم.
وی از اعتکاف به عنوان یکی از بنیانهای اصیل تقویت مبانی معرفتی و معنوی یاد کرد و افزود: خوشحال هستیم که امروز جوانان و نوجوانان ما در قالب این حرکت ارزشمند گردهم آمدند تا بیش از گذشته با نماز، قرآن و مناجات الهی انس گرفته و در مسیر درست و سعادتمند گام بردارند.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: سنگر مساجد و اعتکاف، سنگر شکستن هجمههای دشمن در جنگ نرم است و باید بیش از هر زمان دیگر قدر این سنگرها را بدانیم و در صیانت از آن تلاشی جدی داشته باشیم.
محمدیاصل با ابراز خرسندی از طرح مباحث معرفتی و معنوی در ایام اعتکاف و رویدادهای برگزار شده در قالب این برنامهها گفت: سخنرانیها، مناجات، همخوانی قرآن و برپایی نماز اول وقت در کنار روزهداری میتواند بزرگترین صیانت اخلاقی و معرفتی را برای نوجوانان و جوانان رقم بزند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این روزگار سخت که همه مشغول روزمرگیها هستند و در هیاهوی جنگ نرم دشمن، حضور در این محافل و مجالس و برپایی آیین اعتکاف فرصتی بینظیر است تا جوانان و نوجوانان ما بیش از هر زمان دیگر بتوانند با مؤلفههای درست زندگی آشنا شده و درس معنوی بگیرند.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضافه کرد: باید از هر فرصت استفاده کرد تا قدر این سرمایههای معنوی بیش از گذشته نمایان شده و ما بتوانیم کید دشمن را در جنگ نرم همراه با فتنههای مختلف خنثی کنیم.
محمدیاصل بیان کرد: ضروری است در این مقطع حساس و سرنوشتساز پاسدار ارزشها و اعتقادات دینی بوده و دستاوردهای نظام اسلامی را در این ۴۷ سال بیش از گذشته محافظت و صیانت کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: باید نسل جوان و نوجوان ما به ماهیت چنین برنامههای معنوی پی برده و با آشنایی کامل در همافزایی بیشتر تلاشی جدی انجام دهند.