به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار غلامحسین محمدی‌اصل با حضور در جمع معتکفان در مساجد اردبیل، اظهار کرد: در مقابل این جنگ نرم پیچیده، سخت و در عین حال شکننده دشمن، باید مراقب مبانی اخلاقی، معرفتی و اعتقادی خود باشیم تا در چاله‌های بی‌هویتی و سستی دشمن گرفتار نیاییم.

وی از اعتکاف به عنوان یکی از بنیان‌های اصیل تقویت مبانی معرفتی و معنوی یاد کرد و افزود: خوشحال هستیم که امروز جوانان و نوجوانان ما در قالب این حرکت ارزشمند گردهم آمدند تا بیش از گذشته با نماز، قرآن و مناجات الهی انس گرفته و در مسیر درست و سعادتمند گام بردارند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: سنگر مساجد و اعتکاف، سنگر شکستن هجمه‌های دشمن در جنگ نرم است و باید بیش از هر زمان دیگر قدر این سنگر‌ها را بدانیم و در صیانت از آن تلاشی جدی داشته باشیم.

محمدی‌اصل با ابراز خرسندی از طرح مباحث معرفتی و معنوی در ایام اعتکاف و رویداد‌های برگزار شده در قالب این برنامه‌ها گفت: سخنرانی‌ها، مناجات، همخوانی قرآن و برپایی نماز اول وقت در کنار روزه‌داری می‌تواند بزرگترین صیانت اخلاقی و معرفتی را برای نوجوانان و جوانان رقم بزند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این روزگار سخت که همه مشغول روزمرگی‌ها هستند و در هیاهوی جنگ نرم دشمن، حضور در این محافل و مجالس و برپایی آیین اعتکاف فرصتی بی‌نظیر است تا جوانان و نوجوانان ما بیش از هر زمان دیگر بتوانند با مؤلفه‌های درست زندگی آشنا شده و درس معنوی بگیرند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضافه کرد: باید از هر فرصت استفاده کرد تا قدر این سرمایه‌های معنوی بیش از گذشته نمایان شده و ما بتوانیم کید دشمن را در جنگ نرم همراه با فتنه‌های مختلف خنثی کنیم.

محمدی‌اصل بیان کرد: ضروری است در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز پاسدار ارزش‌ها و اعتقادات دینی بوده و دستاورد‌های نظام اسلامی را در این ۴۷ سال بیش از گذشته محافظت و صیانت کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: باید نسل جوان و نوجوان ما به ماهیت چنین برنامه‌های معنوی پی برده و با آشنایی کامل در هم‌افزایی بیشتر تلاشی جدی انجام دهند.