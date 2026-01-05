برنامه «ورزش ایران» با پخش زنده دیدار بسکتبال تیم‌های طبیعت و پاس کردستان و همچنین فصل جدید برنامه تحلیلی «۲۰۲۰»، از شبکه ورزش سیما روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۵:۳۰، بسکتبال دو تیم طبیعت و پاس کردستان را در قالب برنامه «ورزش ایران» به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، امـروز دوشنبه ۱۵ دی از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار بین تیم‌های طبیعت و پاس کردستان را با گزارشگری وحید ابوالحسنی و در قالب برنامه «ورزش ایران» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

دو تیم طبیعت و پاس کردستان هر کدام با ۱۷ بازی و کسب ۲۱ و ۱۷ امتیاز به ترتیب در رده چهارم و هشتم جدول قرار دارند.

فصل جدید برنامه «۲۰۲۰»

فصل جدید برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» با محوریت بررسی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴، از امروز روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.

برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیپور، از این پس هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۷ از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

این برنامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی آخرین وضعیت لیگ‌های فوتسال ایران از ابتدای فصل ۱۴۰۴ می‌پردازد و با حضور کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتسال، مهم‌ترین موضوعات فنی و داوری این رشته را واکاوی می‌کند.

در نخستین قسمت از فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» که امروز دوشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود، مهدی ابطحی کارشناس فوتسال و علیرضا سهرابی رئیس اسبق کمیته داوران فوتبال، مهمان برنامه خواهند بود. در این قسمت، سیستم کمک‌داور ویدئویی جدید فوتسال (VS) که برای نخستین بار در لیگ برتر فوتسال مورد استفاده قرار گرفته، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «۲۰۲۰» تلاش دارد با نگاهی دقیق و کارشناسانه، به مرجع رسانه‌ای تحلیل فوتسال ایران تبدیل شود و پاسخ‌گوی دغدغه‌های اهالی این رشته ورزشی باشد.