پخش زنده
امروز: -
اجتماع بزرگ مردم اصفهان در حمایت از وحدت ملی، فردا در میدان امام حسین اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: فردا همه مردم از اقشار مختلف، اصناف، دانشجویان، فعالان قرآنی، احزاب و اقوام گوناگون ساعت ۱۵ به میدان میآیند و زیر پرچم ایران و در مسیر پیشرفت کشور گرد هم جمع میشوند، تا اجتماع عظیمی را در میدان امام حسین برگزار کنند.
حجتالاسلام علیرضا ناجی افزود: در روزهای گذشته شاهد اظهارات گستاخانه ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار و کودککش بودیم و همچنین افرادی که حتی برای مردم کشور خودشان هم احترام قائل نیستند و امروز دل به اتفاقاتی بستهاند که در کف خیابانها رخ میدهد.
وی ادامه داد: در مقابل، بیانات حکیمانه رهبرمعظم انقلاب در موضوع اتحاد و یاری رساندن، فصلالخطاب بود و وظیفه همه ما را روشن کرد، تا در میدان حاضر شویم و نقش خود را ایفا کنیم.
ناجی گفت: این به آن معنا نیست که مردم گلایهمند نیستند؛ مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی گلایه دارند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: اعتراضات باید شنیده شود و این مطالبات بهحق است؛ اصناف، بازاریان و اقشار مختلف مردم اعتراض دارند، اما اغتشاش را نمیپذیریم و مماشات با اغتشاشگر را ممنوع دانستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از مردم دعوت کرد: فردا با حضور غیرتمندانه خود در این اجتماع عظیم، بار دیگر اظهارات رئیس جمهور آمریکا را محکوم کرده، مشتی بر دهان یاوه گویان زنند و خط بطلانی بر تصور کسانی بکشند که گمان میکنند، میتوانند از این شرایط سوءاستفاده کنند.