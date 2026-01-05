پخش زنده
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از اجرای طرحی ابتکاری با همکاری صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران برای اعطای تسهیلات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هدف تبدیل دانش به ارزشآفرینی برای جامعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا شیخی با بیان این که این نهاد با حمایت از رسالههای دکتری مسئله محور، گامی بلند برای امنیت غذایی وبهرهوری آب برخواهد داشت، گفت: جهاددانشگاهی همواره خود را متعهد به نقش آفرینی در حل چالشهای اساسی کشور دانسته است.
وی افزود: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی با همکاری «صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران» طرحی ابتکاری برای اعطای تسهیلات به دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد آغاز کرده است که هدف از این طرح، حمایت مالی و هدایت علمی رسالههایی است که میتوانند در حوزههای استراتژیک کشور تحول آفرین باشند.
شیخی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت حیاتی دو حوزه آب و غذا به عنوان ستونهای امنیت ملی تأکید داشتهاند، گفت: ایشان بارها اشاره کردهاند که ورود نخبگان و جوانان تحصیلکرده، به ویژه در سطح تخصصی، برای ارائه راه حلهای بنیادین در این زمینهها ضروری است.
معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی، گفت: امروز، چالشهای بزرگی مانند بحران آب و ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار، نیاز به رویکردهای فناورانه و تحقیقات عمیق دارند. وظیفه اینست که زیرساختهای لازم برای ورود دانشجویان به عرصههای پژوهشی عملیاتی فراهم شود.
شیخی افزود: هدف اصلی، تجهیز دانشجویان دکتری برای انجام تحقیقات کاربردی و فناورانه درمسیر حل این معضلات اساسی است. این تسهیلات، پلی است میان دانش نظری دانشگاهی و نیازهای اجرایی کشور و فقط یک حمایت مالی ساده نیست، بلکه گامی در جهت تسهیل مسیر پژوهش کاربردی است.
وی گفت: جهاددانشگاهی با تکیه بر پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی خود، در حوزههای کلیدی زیرساختهای پژوهشی قوی دارد. در حوزههایی مانند صنایع غذایی (شامل امنیت غذایی و بهبود فرآوری محصولات)، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، توسعه دام سنگین و دامپروری، و همچنین گیاهان دارویی و کشاورزی پیشرفته، ظرفیتهای علمی و فنی بالایی ایجادکردهایم. این توانمندیها به ما اجازه میدهد که نه تنها تسهیلات مالی ارائه دهیم، بلکه دانشجویان را درمسیر اجرای عملیاتی نتایج رسالههایشان هدایت کنیم. ما در جهاددانشگاهی متعهدیم که این توانمندیها را برای رفع ناترازیهای کلیدی کشور، به ویژه در دو حوزه آب و غذا، به کارگیریم وتحقیقات دانشجویان را به سمت حل مسائل واقعی هدایت کنیم.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به مأموریت اصلی این نهاد گفت: حل مسائل فناورانه جامعه و رفع نیازهای اساسی مردم مأموریت اصلی جهاددانشگاهی است. ما معتقدند که دانشجو و پژوهشگر باید در خط مقدم حل مشکلات کشور قرار گیرد. این طرح تسهیلات، پاسخی مستقیم به این دیدگاه است؛ تمرکز بر روی موضوعاتی که مستقیما ً با معیشت و امنیت مردم در ارتباط است و استفاده از ظرفیت نخبگان برای ارائه راه حلهای بومی و کارآمد.