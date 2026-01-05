\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0628\u0627\u0646\u0648 \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645 \u062d\u0627\u062c\u06cc \u0634\u06cc\u062e\u06cc\u060c \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0642\u062f\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0624\u0645\u0646 \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u067e\u0631\u0648\u0631\u060c \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0634\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0622\u0631\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc \u06cc\u06a9\u0645 \u062a\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f7 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0634\u0627\u062e \u0634\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f7 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.