مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گلستان در چهاردهمین جلسه تنظيم بازار استان از رصد و پایش مستمر بازار وانبار های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت گلستان در این جلسه از رصد و پایش مستمر بازار وانبار های استان خبر داد و گفت :بازرسی ها با همکاری جهاد کشاورزی ،بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی در حال اجراست.



درویشعلی حسن زاده افزود: بسته حمایتی دولت از تولید کنندگان در حال آماده شدن است تا کمبودی در کالا های مورد نیاز در آخر سال نداشته باشیم.

وی افزود: سامانه تلفنی ۱۲۴ آماده دریافت گزارشات مردمی و رسیدگی به شکایات است.