آغاز مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد
نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نخستین دوره ثبتیمبنا در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انتظام سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به دستور رئیسجمهور برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵، گفت: این سرشماری نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نخستین دورهای است که به صورت ثبتیمبنا اجرا میشود. وی با بیان اینکه شهرستان چرام به عنوان محل اجرای مرحله آزمایشی انتخاب شده است، افزود: این مرحله از دیروز ۱۴ دیماه آغاز شده و تا سوم بهمنماه ادامه خواهد داشت و ۲۰ نفر از عوامل اجرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای آن مشارکت دارند. این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت همراهی مردم، از شهروندان شهرستان چرام خواست همکاری لازم را با مأموران سرشماری داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز را با دقت در اختیار آنان قرار دهند. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: اطلاعات جمعآوریشده در قالب ۵۰ قلم داده آماری و از طریق تبلتهای مخصوص ثبت میشود و این دادهها نقش مهمی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای آتی استان و کشور خواهد داشت. وی درباره خانوارهای غایب هنگام مراجعه مأموران سرشماری نیز ادامه داد: در صورت عدم حضور افراد در منزل، کارت شناسایی ویژه سرشماری بر درِ منازل الصاق میشود و خانوارها میتوانند از طریق شمارههای درجشده روی کارت با عوامل سرشماری تماس گرفته و اطلاعات خود را تکمیل کنند. سهمگین، اضافه کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت ثبتیمبنا در سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود و اجرای مرحله آزمایشی با هدف ارزیابی میدانی، افزایش دقت و بهبود فرآیندهای اجرایی انجام میگیرد.