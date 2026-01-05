به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد خوش‌آینه در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه اترک با تشریح جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان اعلام کرد: یارانه‌های نقدی که پیش‌تر به مردم پرداخت می‌شد هیچ ارتباطی با مبالغ کالابرگ جدید ندارد و این طرح به‌صورت مستقل اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه کالابرگ به ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص دارد، افزود: مبالغ این طرح صرفاً به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، امکان ذخیره اعتبار برای ماه‌های بعد وجود دارد و در صورت افزایش قیمت هر یک از کالا‌های مشمول، دولت متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

خوش‌آینه همچنین با تأکید بر جلوگیری از مراجعات غیرضروری، از شهروندان خواست برای اطلاع از وضعیت شارژ کالابرگ خانوار، به هیچ اداره‌ای مراجعه نکنند و تنها با استفاده از کد دستوری اعلام شده در تلفن همراه، وضعیت اعتبار خود را بررسی کنند.

آغاز استفاده از اعتبار خرید کالا در اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور بیستم دی ماه است.