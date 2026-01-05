پخش زنده
امروز: -
مراسم اعتکاف با حضور پرشور مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در مسجد جامع این باروق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم اعتکاف امسال هم مثل سالهای گذشته در شهرستان باروق با حضور پرشور مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در مسجد جامع این. شهرستان برگزار شد.
اعتکاف فرصتی برای سر فرود آوردن به درگاه حق تعالی و طلب بخشش از آن یکتای بیهمتا است. حاصل این عبادت سه روزه تازه شدن روح و پاکی از آلودگیهای گناه است. خلوت کردن با خدای خود در این ایام از ماه رجب حس و حالی معنوی به دنبال دارد و چه زیباست که این فرصت را که تنها یک مرتبه در سال ایجاد میشود غنیمت شمریم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.
در میان این جمعیت دلباخته کودکان معتکفی جلب توجه میکردند که هرکدام به تنهایی دفتری از عشق و معرفت الهی بودند و قطعاً غرور خداوند در برابر فرشتگانش نسبت به این آفریدهها و بندههای پاک را در پی داشته و مصداق بارز «فتبارکالله احسنالخالقین» هستند.
پس از سه روز توقف در آستان دلپذیر خدا، اعتکاف با قلوبی سرشار از عشق به دوست امروز به پایان میرسد، سه روز میهمان خانه امن الهی شدند و خلوت گزیدند؛ سه روز دل از دنیا بریده و دل به خانه دوست رساندند، در حریمش سکنی گزیدند و خود را از گرداب روزمرگی نجات دادند.