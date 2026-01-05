پخش زنده
عروسک سنتی «ننهگلی» از صنایعدستی شهرستان ابرکوه، بهعنوان سفیر میراث فرهنگی استان یزد انتخاب شد و با شعار «نان و صلح» سفر خود را برای معرفی آداب و رسوم اقوام ایرانی در سراسر کشور آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عروسک «ننهگلی» که ریشه در فرهنگ بومی ابرکوه دارد و از عروسکهای پارچهای سنتی این منطقه به شمار میرود، بهعنوان نمادی از صلح، همدلی و میراث ناملموس استان یزد، سفیر فرهنگی این استان شده است.
حامد اکرمى از فعالان گردشگری شهرستان ابرکوه و استان یزد، با اشاره به احیا و ثبت این عروسک محلی گفت: عروسکهای پارچهای ابرکوه که در گویش محلی به آنها «عاروسک جلی» گفته میشود، پس از احیا و ثبت، مورد توجه قرار گرفتند و از میان آنها عروسکی با نام «ننهگلی» انتخاب و نامگذاری شد.
وی افزود: «ننهگلی» با شعار «نان و صلح» قرار است به نقاط مختلف ایران سفر کند و در این مسیر، آداب و رسوم اقوام مختلف کشور بهویژه نحوه پخت نانهای محلی را به تصویر بکشد و معرفی کند.
اکرمی با بیان اینکه این عروسک تاکنون به شهرهای بیرجند، چنشت، نیشابور، کلات نادری، جهرم و دزفول سفر کرده است، گفت: این حرکت فرهنگی در راستای معرفی میراث ناملموس، تقویت گردشگری فرهنگی و ایجاد پیوند میان اقوام مختلف ایرانی انجام میشود.