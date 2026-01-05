پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید به یک مرجع فکری در حوزه امامت، معنویت و حکمرانی تمدنی در جهان اسلام تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن رنجبر با بیان اینکه جهان معاصر در ظاهر جهان غنی از دانش و فناوری است، اما در باطن جهان بحران معنا، بحران رهبری و بحران آینده است، گفت: بشر امروز می داند چگونه بسازد اما نمی داند به سوی چه چیزی باید بسازد. میداند چگونه تولید قدرت کند، اما نمیداند این قدرت باید در خدمت چه ارزشی قرار گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: امروز متأسفانه ترامپ در کشوری مانند آمریکا این قدرت را در دست گرفته و این پرسش اساسی را که قدرت باید در خدمت چه ارزشی باشد، به سخره گرفته است کلا بشریت را به سخره گرفته؛ هرچند در واقع خود را به سخره گرفته و انشاءالله شاهد نابودی آن و رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: بحرانهای پیدرپی که امروز در جهان مشاهده میشود، ناشی از یک خلأ بزرگ است و آن خلا یک الگوی رهبری معنامحور، عادلانه و آیندهساز است. در چنین جهانی سوال اصلی این نیست که چقدر دانش داریم، بلکه این است که چه کسی حق هدایت این دانش را دارد. اینجاست که اندیشه شیعی با مفهوم امامت، نهتنها یک پاسخ مذهبی، بلکه یک پاسخ تمدنی به بشر ارائه میدهد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اگر بخواهیم امامت را با زبان امروز ترجمه کنیم، باید بگوییم امامت یک الگوی حکمرانی دانش بنیان است. در امامت، دانش ابزار قدرت نیست مبنای قدرت است؛ مشروعیت از آگاهی و عدالت میآِید. تصمیمسازیها مبتنی بر علم، تقوا و مصلحت واقعی جامعه است.
وی ادامه داد: امامت محدود به مردم نیست امام مبین حقایق نظام هستی است و از حکمت علمی رفیع و حکمت عملی برخوردار است واسطه فیض هستی است.
رنجبر ادامه داد: همین هویت شیعی است که در برابر ظلم و ستم ایستاده است. سیره امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) نشان دادند که امامت پیش از آنکه یک نهاد سیاسی باشد یک نهاد علمی است.امام صادق در عصری که حکومت های وقت درگیر نزاع قدرت بودند بزرگ ترین شبکه تولید دانش زمان خود را بنیان گذاشت. شاگردان این حضرت در فقه، کلام، شیمی، طب، نجوم و فلسفه تربیت شدند. در واقع قدرت واقعی از مسیر تربیت نخبه به دست می آید نه از تصاحب زودگذر قدرت.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: اگر دانشگاه امروز بخواهد وارث این سنت باشد، باید از آموزش صرف عبور کند و به کانون تربیت انسان تمدنساز تبدیل شود. در عصر غیبت، غیبت امام زمان (عج) به معنای تعطیلی امامت نیست بلکه به معنای انتقال مدل حکمرانی با رویکرد امانت داری است. در عصر غیبت محور هدایت از شخص به نهاد منتقل می شود، از امام معصوم به فقها، عالمان و نخبگان متعهد منتقل میشود و از حضور مستقیم به مسئولیت اجتماعی منتقل می شود. تمثیل خورشید پش ابر به این معناست که نور وجود دارد و مسئولیت دیدن، استفاده کردن بر دوش جامعه است. اینجاست که مفهوم انتظار فعال معنا پیدا می کند. انتظار نه نشستن نه شکایت از وضع موجود بلکه ساختن ظرفیت ظهور است.
رنجبر گفت: نهایتا هدف نهایی این مسیر آن است که دانشگاه آزاد اسلامی به یک مرجع فکری در حوزه امامت، معنویت و حکمرانی تمدنی در جهان اسلام تبدیل شود. این هدف شعار نیست و میتوان به آن رسید. این مرجعیت با تقلید صرف به دست نمیآید، بلکه با تولید اندیشه، ارائه الگوی عملی و پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه محقق میشود.
وی تاکید کرد: جشنواره امامت و مهدویت اگر قرار است ماندگار باشد، باید از خاطره به نهاد، از نهاد به اندیشه و از اندیشه به ساخت آینده برسد.