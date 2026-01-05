مدیر مهندسی و اجرای طرح‌های شرکت گاز استان اردبیل گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به فاز سوم نهضت ملی مسکن شهرک شهید سلیمانی اردبیل با اجرای بیش از ۱۱ هزار متر شبکه فولادی و پلی‌اتیلن در سایزهای ۸ و ۱۰ اینچ وارد مرحله نهایی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز معز روز دوشنبه در بازدید از پروژه گازرسانی به فاز سوم نهضت ملی مسکن شهرک شهید سلیمانی روند پیشرفت عملیات را از نزدیک بررسی کرد و افزود: زیرساخت تأمین گاز واحدهای این فاز به طور کامل فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه گفت: اجرای ۱۱ هزار متر شبکه گازرسانی فولادی و پلی‌اتیلن در سایزهای ۸ و ۱۰ اینچ در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل آن امکان بهره‌برداری واحدهای هدف این فاز فراهم خواهد شد.

مدیر مهندسی شرکت گاز استان اردبیل با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و گروه‌های اجرایی بر تداوم فعالیت‌ها با وجود سرمای شدید و شرایط دشوار تردد در منطقه تأکید کرد.

این پروژه به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی نقش مهمی در تکمیل خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن و ارتقای رفاه ساکنان آینده شهرک شهید سلیمانی اردبیل ایفا خواهد کرد.