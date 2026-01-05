به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه نجف آباد در اجلاس نماز باحضور سربازان، کارکنان و بازنشستگان لشگر هشت نجف اشرف گفت:تقویت روحیه خدا باوری یکی از مهمترین ارکان در جوانان امروزی است.

حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی افزود: نماز عامل اقتدار و مقاوت و وحدت ملت ایران است و بالاترین ذکر خدا و مایه آرامش درونی انسان است.

وی تاکید کرد:دشمن منتظر است تا ما کوچکترین غفلت از خود نشان دهیم و وحدت و ایمان را از ما بگیرد.