با حضور رئیس‌جمهور، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان محور علمی و اجرایی طرح ملی «اقدام ملی کاهش مصرف انرژی ساختمان (امکان)» معرفی شد؛ طرحی که اجرای آن صرفه‌جویی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور را در پی خواهد داشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، نشست بررسی طرح‌های دانشگاهی در حوزه هدفمندسازی یارانه انرژی، با تمرکز بر هدفمندی یارانه انرژی در بخش املاک، بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه آموزش و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت پتروشیمی، با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشور برگزار شد.

در این نشست، گزارش جامعی از طرح‌های دانشگاهی ارائه شد که هدف اصلی آنها کاهش ناترازی‌های موجود در بخش انرژی کشور از طریق اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری و بهره‌گیری از راهکار‌های علمی و فناورانه بود. در ادامه، بر ضرورت کاهش ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌های آموزشی و اداری و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید شد و ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در اجرای سیاست‌های ملی حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، طرح برگزیده «اقدام ملی کاهش مصرف انرژی ساختمان (امکان)» مورد توجه ویژه قرار گرفت و پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان محور علمی و اجرایی این طرح تعیین شد.

دکتر رجبی، رئیس پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست درباره ابعاد، اهداف و الزامات اجرایی طرح «امکان» در تشریح این طرح گفت: کاهش مصرف انرژی ساختمان به‌عنوان یک پاسخ پایدار برای مقابله با نابرابری انرژی در کشور شناخته شده است. مصرف انرژی در ساختمان‌ها سهمی نزدیک به ۳۰ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. به دلایل مختلف شدت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور از استاندارد‌های بین‌المللی، فاصله زیادی داشته و بخش پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی در این حوزه فعال نشده است.

بخش آموزش عالی به‌عنوان پیشرو در علم و فناوری کشور عزم خود را جزم کرده است تا در کمیته‌ای متشکل از ۵ دانشگاه صنعتی برتر کشور، (دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، اصفهان و خواجه نصیرالدین طوسی) و در قالب طرح "اقدام ملی کاهش انرژی ساختمان (امکان) "، به عرصه کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها اقدم کند.

رویکرد این کمیته مبتنی بر توسعه پایگاه‌های داده، فناوری‌های تخصصی و راهبرد‌های سیاستی طی اجرای طرح مذکور است تا بتواند زمینه رفع غیرقیمتی در کاهش مصرف انرژی در کشور را فراهم سازد.

در اولین گام، تمرکز بر ساختمان‌های بخش آموزش عالی قرار گرفته است. دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی، میزبان بیش از ۳ میلیون دانشجو در کلیه رشته‌های آموزشی هستند زیربنای ساختمان‌های دانشگاهی کشور بیش از ۳۰ میلیون مترمربع برآورد شده و سومین گروه ساختمانی اصلی در شهر‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

بررسی انجام شده نشان می‌دهد متوسط شدت مصرف انرژی اولیه در ساختمان‌های دانشگاهی کشور بیش از ۵۵۰ کیلوات‌ساعت بر متر مربع در سال است. به ویژه، شدت مصرف انرژی در ساختمان‌های دانشگاهی کشور نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از شدت مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی است.

پیشنهاد اولیه طرح، در جلسه روز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ برای روسای پنج دانشگاه صنعتی برتر کشور مطرح شد که طبق آن، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف نقش هماهنگ کننده اصلی طرح را برعهده خواهد داشت. هدف‌گذاری گام اول امکان عبارت از کاهش مصرف انرژی ساختمان‌های آموزش عالی به میزان ۳۰ درصد طی ۳۶ ماه است، که صرفه‌جویی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در مصرف گاز طبیعی در کشور را در پی خواهد داشت.

این طرح در جلسه روز ۶ دی ۱۴۰۴، با حضور رئیس جمهور ارائه شده و هم‌اکنون با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در حال اجراست.