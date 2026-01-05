سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن با رویکرد نوین ثبتی‌مبنا به‌صورت میدانی در مهرشهر بیرجند و دهستان غیناب سربیشه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی و دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان، در برنامه پرسمان صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی گفت: کشور در مرحله سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن قرار دارد و شعار محوری این دوره سرشماری ثبتی، آمار دقیق و ایران قوی با هدف ارتقای دقت آماری تعیین شده است.

بهدانی با بیان اینکه این دوره، نخستین اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه ثبتی‌مبنا در کشور است، افزود: این رویکرد نوین متکی بر استفاده از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های اجرایی است و در حال حاضر مرحله آزمایشی آن در حال اجراست.

وی با اشاره به مزایای روش ثبتی‌مبنا گفت: همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش هزینه‌های دولتی و کاهش زمان و زحمت پاسخگویی مردم از مهم‌ترین مزایای این شیوه به شمار می‌رود.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی افزود: استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و پایگاه‌های داده‌ای، فرآیند سرشماری را تسهیل کرده و مدت زمان دستیابی به نتایج نهایی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

بهدانی افزود: در مرحله آزمایشی جاری، حدود ۳۵ تا ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم در استان درگیر اجرای فرآیند هستند تا پس از شناسایی و رفع ایرادات احتمالی، جمع‌بندی نهایی برای اجرای کامل سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ انجام شود.

وی گفت: این سرشماری آزمایشی در ۷۰ نقطه کشور از جمله دو نقطه در خراسان جنوبی، شامل مهرشهر بیرجند به‌عنوان نقطه شهری و دهستان غیناب شهرستان سربیشه به‌عنوان نقطه روستایی، آغاز شده و تا سوم بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان افزود: در این مرحله، مراجعه میدانی و خانه‌به‌خانه انجام می‌شود و اطلاعات با استفاده از تبلت جمع‌آوری و به‌صورت همزمان به مرکز ارسال خواهد شد.

وی گفت: در صورت عدم حضور خانوار، کارت حاوی شماره تماس ستاد استان برای پیگیری تلفنی ارائه می‌شود و تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده که شامل حدود ۵۰ قلم اطلاعاتی است، محرمانه بوده و به هیچ عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های مالیاتی قرار نخواهد گرفت.