ثبت نام بیش از ۴۲ هزار نوآموز خراسان رضوی برای سنجش بدو ورود
۴۲ هزار و ۳۰۰ نفر معادل ۳۷ درصد نوآموزان خراسان رضوی در سامانه نوبت گیری سلامت جسمانی ثبت نام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی با اعلام آغاز برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر از ۱۱۴ هزار نوآموز هدف گذاری شده، نوبت گیری خود را انجام داده اند.
رضا کریمی افین افزود: با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش آمار نوبت گیری افزود: با اطلاع رسانی هایی که در فضای مجازی و از طریق رسانه ها آغاز شده، روزانه حدود ۲ هزار نفر نوبت گیری می کنند که برای پاسخگویی، مقدمات افتتاح هفت پایگاه فوق العاده علاوه بر ۶۸ پایگاه فعلی استان فراهم شده است.
کریمی افین اظهار کرد: از این هفت پایگاه یک مورد هم به صورت سیار برای خدمات رسانی به مناطق روستایی منطقه تبادکان اختصاص دارد.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان تاکید کرد: برنامه تست سنجش برای متولدین ۱۳ شهریور تا ۱۴ مهر ماه که در سال تحصیلی آینده مشمول ثبت نام در پایه اول ابتدایی هستند، الزامی است.
وی در خصوص مهلت و نحوه نوبت گیری گفت: این برنامه تا پایان دی ماه برای شهرستان های استان و پایان بهمن ماه برای نواحی مشهد ادامه می یابد.
او با اشاره به اینکه هزینه نوبت گیری و انجام تست های غربالگری (شنوایی، بینایی، آمادگی تحصیلی و بهداشتی) ۹۰۰ هزار ریال است، افزود: در زمان ثبت نام این مبلغ در درگاه پرداخت سامانه سیرت ۲ به نشانی sirat۲.medu.ir قابل پرداخت است.
استان خراسان رضوی دارای بیش از یک و نیم میلیون دانش آموز است که معادل حدود ۹ درصد جمعیت دانش آموزان کشور را تشکیل می دهند، ضمن اینکه بیش از ۲۵ هزار دانش آموز استثنایی دارد.