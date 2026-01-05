پخش زنده
۹ سالن سینما به تعداد سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» در شهرستانها افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سالنهای سینمایی هویزه مشهد، عصر جدید گرگان، ساحل اصفهان، بهمن سنندج، آزادی کرمانشاه، فلسطین همدان، اکسین اهواز، خلیجفارس یزد، مهر ارومیه به سالنهای نمایشدهنده فیلمهای گروه سینمایی «هنر و تجربه» افزوده شدند و یک روز در هفته در ۲ سانس فیلمهای هنری و تجربی را به نمایش میگذارند.
فیلمهای گروه سینمایی «هنر و تجربه» در تهران در سالنهای سینمایی فرهنگ، موزه سینما، پرند مال، چارسو، کورش، فلسطین هر روز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ و در شهرستانها در سینماهای بازار شهر و آیه قم، غدیر شهرکرد، ستارهباران تبریز، گلستان شیراز، اصفهان مال، ساحل و سوره اصفهان، اطلس، ویلاژ توریست و هویزه مشهد، عصر جدید گرگان، بهمن سنندج، آزادی کرمانشاه، فلسطین همدان، اکسین اهواز، خلیجفارس یزد، مهر ارومیه یک روز در هفته (روزهای چهارشنبه) و بر اساس جدول اعلامی فیلمهای گروه سینمایی «هنر و تجربه» را نمایش میدهند.