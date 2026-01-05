پخش زنده
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون ۴۸ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان پلاککوبی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران از اجرای سراسری طرح ملی هویتگذاری و پلاککوبی دام در استان خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۱۳ هزار رأس دام سنگین و ۳۵ هزار رأس دام سبک در مازندران پلاککوبی شدهاند.
حسین نگهدار با بیان اینکه این طرح یکی از اولویتهای راهبردی نظام دامپروری کشور است، گفت: اجرای هویتگذاری دام در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون نظام جامع دامپروری انجام میشود و نقش مهمی در ساماندهی تولید و توزیع دام دارد.
وی افزود: هویتگذاری دام اقدامی فرابخشی و مؤثر در اجرای مقررات ملی و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و امکان رصد دقیق دام، برنامهریزی هدفمند و ارائه خدمات بر اساس آمار واقعی را برای دولت فراهم میکند.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران، مزایای این طرح برای دامداران را دریافت نهادههای دامی یارانهای، بهرهمندی از خدمات بیمهای، جلوگیری از جریمههای احتمالی ناشی از قاچاق دام و ساماندهی تردد دام عنوان کرد.
نگهدار با اشاره به ماده ۱۸ قانون نظام دامپزشکی هشدار داد: تردد دامهای سبک و سنگین فاقد پلاک ملی ۱۶ رقمی ممنوع است و نیروی انتظامی نسبت به توقیف این دامها اقدام خواهد کرد؛ همچنین کشتارگاههای استان از کشتار دامهای بدون پلاک خودداری میکنند.
وی در پایان از دامداران، بهویژه دامداران روستایی و عشایری، خواست برای پیشگیری از بروز مشکلات قانونی، در اسرع وقت با مراجعه به شرکتهای تعاونی شهرستانها و اتحادیههای دامداران استان که مجریان اصلی این طرح هستند، نسبت به پلاککوبی دامهای خود اقدام کنند.