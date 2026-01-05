در استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ مجموعه پناهگاه‌های صخره‌ای و غار تاریخی سُرهه قرار دارد؛ محوطه‌ای مهم از نظر دیرینگی و جایگاه انسان در دوران پیش از تاریخ که با وجود اهمیت پژوهشی، هنوز برای بسیاری از هموطنان چندان شناخته‌شده نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فرزان احمدی‌نژاد، کارشناس ارشد باستان‌شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیمای البرز با اشاره به آخرین نتایج کاوش‌ها گفت: بر اساس تحقیقات باستان‌شناسی و همکاری با موزه نئاندرتال آلمان در دوسلدورف، مشخص شده است که پناهگاه صخره‌ای سُرهه حدود ۴۵ هزار سال قدمت دارد و ابزارهای سنگی به‌دست‌آمده، گواه حضور و زیست انسان‌های نخستین در این منطقه است.

احمدی‌نژاد افزود: «کاوش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد استقرار در این غار در بازه زمانی دوران پارینه‌سنگی میانی تا پارینه‌سنگی جدید بوده و این یافته‌ها ساوجبلاغ را در نقشه جهانی مطالعات پارینه‌سنگی قرار داده است.»

وی همچنین به کشف استخوان‌های جانوری در این محوطه اشاره کرد و گفت: «در لایه‌های باستانی، بقایایی از استخوان غزال و بزکوهی نیز یافت شده که نشان‌دهنده رژیم غذایی و تعامل انسان‌های نخستین با محیط طبیعی بوده است.»

پس از سال‌ها، این‌بار سری به غار سُرهه زده‌ایم؛ جایی که نتایج اعلام‌شده از سوی باستان‌شناسان، نه‌فقط قدمت چندین‌هزارساله سکونت بشر در البرز را تأیید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد این محوطه می‌تواند یکی از شاخص‌ترین سایت‌های پیشاتاریخ در کشور باشد.