به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بازوی اطلاع رسانی کالابرگ در پیام رسان داخلی بله، اعتبار کالابرگ الکترونیک سرپرستان خانوار‌های ایرانی برای ۴ ماه آینده به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ شد.

در این اطلاعیه آمده است: سرپرست محترم خانوار، ضمن تبریک میلاد باسعادت امام علی (ع)، اعتبار ۴ نوبت کالابرگ به‌صورت علی‌الحساب و به مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ازای هر نفر به حساب شما واریز شد. جزئیات مربوط به نحوه برداشت، شیوه خرید و زمان مراجعه به فروشگاه‌ها، متعاقباً از طریق اطلاع‌رسانی عمومی اعلام خواهد شد.

جزئیات شارژ مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی

شارژ مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های درآمدی یک تا ۹ انجام شد. بر اساس آخرین اعلام شورای اطلاع رسانی دولت، خانوار‌های دهک ۱۰ نیز به مشمولان کالابرگ یک میلیون تومانی افزوده شده‌اند.

مبلغ اعتبار دوره ۴ماهه: به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته که به‌صورت ماهانه یک میلیون تومان قابل استفاده است.

زمان اجرا: طبق برنامه زمان‌بندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام می‌شود.

هدف طرح: جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی، حفظ قدرت خرید مردم و انتقال کامل منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک: ۱۱ قلم کالای اساسی شامل: خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، لبنیات: شیر، ماست، پنیر و پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید شامل مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو

روش‌های استعلام موجودی کالابرگ الکترونیکی: ۱. اپلیکیشن «شمیم»، ۲. بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله» و ۳. کد دستوری ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع

مرکز تماس: ارتباط با کارشناسان از ساعت ۸ تا ۲۴ تمامی روز‌های هفته (حتی ایام تعطیل) از طریق شماره ۰۲۱-