در آیینی رضا غلامی به عنوان رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گلپایگان معرفی و از خدمات همایون صالحی رئیس قبلی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی‌اکبر رضایی فرماندار شهرستان گلپایگان در این آیین از خدمات همایون صالحی در دوران تصدی این مسئولیت قدرانی کرد و برای رضا غلامی رئیس جدید نیز در انجام وظایف محوله، توفیق روزافزون و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم را خواستار شد.

علی‌اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان هم در این آیین بر لزوم تشدید نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

رضا غلامی پیش از این، ریاست ادارات تعزیرات حکومتی شهرستان‌های فریدن، فریدون‌شهر، چادگان، بویین‌میاندشت و همچنین شعبه دوم تعزیرات حکومتی نجف‌آباد را در کارنامه کاری خود داشته است.